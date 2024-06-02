ASUS’un yeni taşınabilir konsolu ROG Ally X resmen tanıtıldı

ASUS bugün yeni taşınabilir konsol cihazını piyasaya sürdü. Computex 2024 etkinliğinde sahne alan firma, el konsolunun yeni sürümü olan ROG Ally X cihazını karşımıza çıkardı. Birçok önemli performans iyileştirmesine ev sahipliği yapan ürün, güçlü teknik özellikleri ile dikkat topladı.

Serinin önceki modellerine göre çok daha gelişmiş bir yapıya sahip olan cihaz, neredeyse her anlamda yükseltme içeriyor. Şirketten gelen bilgilere göre cihazın RAM belleğinde yüzde 150 oranında artış sağlanıyor. Pil ve depolama kapasitesinde ise yüzde 200’lük bir artış vaat ediliyor. Fakat bunlarla birlikte ürünün ağırlığının da yüzde 11,5 arttığının altı çiziliyor.

ASUS ROG Ally X özellikleri

ASUS’un yeni el konsolu şu anda piyasada oldukça popüler olan Steam Deck ve Nintendo Switch gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Ergonomik bir tasarıma sahip olan ürün, kullanıcı dostu bir deneyime kapı açacak. Cihaz 5 milyona kadar döngüyü destekleyen kumanda kolları sunacak. Daha fazla hassasiyet için D-Pad döndürülebilir olacak. Cihazın arkasında ise ek yapılandırmada bulunmak isteyen kullanıcılar için M-Pad yer alacak.

ASUS ROG Ally X taşınabilir konsol oyuncu performansını ciddi bir oranda artıracak. Aşırı ısınmaya karşı ROG Intelligent Cooling teknolojisine ev sahipliği yapacak olan cihazda ayrıca Zero Gravy termal çözümü desteklenecek.

7 inçlik ideal bir ekrana sahip olan ASUS konsolu Full HD çözünürlük kalitesini destekleyen IPS LCD panel sunacak. 500 nit tepe parlaklık desteğine sahip olacak ürün, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performansa kapı açacak. Öte yandan cihaz, Dolby Atmos desteğine sahip iki stereo hoparlör sistemi taşıyacak.

ASUS’un yeni nesil taşınabilir konsol cihazı, bir önceki nesil ile aynı olan AMD Ryzen Z1 Extreme çipinden güç alacak. 24 GB 7.500 MHz LPDDR5X RAM sunacak model, 1 TB’a kadar M.2 2280 PCle Gen 4 SSD ile gelecek.

Batarya performansında da önemli bir artış sağlayan şirket, önceki modelde yer alan 40 Wh pili 80 Wh pil ile değiştiriyor. Eski cihazın 6,5 saate kadar pil ömrü sunduğu bilinirken, yeni modelde bu oranın ciddi ölçüde artacağı görülüyor. ASUS ROG Ally X cihazı kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

ASUS ROG Ally X fiyatı

ASUS ROG Ally X’in fiyatı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Computex 2024 etkinliğinde duyurulan taşınabilir el konsolu, satın alan kullanıcılara 3 aylık ücretsiz Xbox Game Pass Ultimate aboneliği hediye edecek. Ürünün fiyatının ise ilerleyen günlerde netlik kazanacağı düşünülüyor.