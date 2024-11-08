Apple’dan OLED ekranlı MacBook Air için kötü haber

Ortaya çıkan son detaylara göre Apple, OLED ekranlı MacBook Air modelinin piyasaya çıkışını 2027 yılına kadar erteleyebilir. MacBook serisi ürünlerin ekranlarındaki teknoloji değişikliği, özellikle de LCD panelin OLED ile değiştirilmesi önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

Güney Koreli kaynaklara göre Apple’ın karşılaştığı temel sorunlar arasında yüksek üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki ayarlamalar yer alıyor. Başlangıçta Apple’ın OLED ekran teknolojisini 2026 yılında MacBook Pro’da, ardından da MacBook Air serisinde tanıtması bekleniyordu. Fakat anlaşılan o ki bu önemli yükseltmeyi bekleyen tüketiciler bir müddet daha beklemek zorunda kalacak.

Yeni MacBook Air tek katmanlı OLED teknolojisiyle gelecek

BGR’nin haberine göre şirketin MacBook Pro’da iki ışık yayan katmana sahip gelişmiş bir teknoloji kullanmayı planladığı bildiriliyor. Bu teknolojik yükseltme, Apple’ın zaten yüksek fiyatıyla bilinen MacBook Pro’nun görüntü kalitesini ve enerji verimliliğini daha da artırmasına olanak tanıyacak.

Teknoloji devi Apple’ın dizüstü bilgisayar serisinde daha uygun fiyatlı bir ürün olan MacBook Air modelinin tek katmanlı OLED teknolojisiyle desteklenmesi bekleniyor. Bu sayede MacBook Pro için planlanan modele göre daha ekonomik bir çözüm sunulacak.

Apple, OLED ekranlı iPad Pro’dan önemli dersler çıkardı

Yine de bu tür bir ekranın üretim maliyeti hala oldukça yüksek durumda. Muhtemelen bu durum cihazın nihai fiyatı üzerinde doğrudan etkiye sahip olacak. Tüketicilerin cebini etkileyecek bu faktörün Apple’ı endişelendirdiği ifade ediliyor.

Fiyat artışı nedeniyle beklenen satış hacmine ulaşamayan OLED ekranlı iPad Pro’nun piyasaya sürülmesiyle yaşanan deneyimin şirket için bir uyarı niteliğinde olduğu biliniyor. Dolayısıyla şirket MacBook Air’da da benzer bir durumla karşılaşmaktan çekiniyor.

Bu durum karşısında Apple’ın MacBook Air ile yaşadığı deneyimi tekrarlamamak konusunda dikkatli olacağını söyleyen kaynaklar, şirketin OLED ekranların maliyetini düşürmek için alternatifler aradığını söylüyor. İddialara göre şirket, tedarikçilerini çeşitlendirmeyi ve üreticilerle fiyatları düşürmek için görüşmelerde bulunduğunu ifade ediyor.

Son olarak geçmiş söylentilerde 2026 yılında piyasaya çıkacağı öne sürülen OLED ekranlı iPad Air modelinin de bu maliyet problemleri sebebiyle ertelenebileceği aktarılıyor. Fakat şimdilik tüm bunların bir söylentiden ibaret olduğunu, Apple’dan konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmediğini de belirtmekte fayda var.

Peki ya siz OLED ekranlı MacBook Air modeli ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu cihazdan beklentilerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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