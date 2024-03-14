Apple TV+ reklamlı abonelik seçeneğine sahip olacak

Apple TV+ reklamlı paket seçeneği üzerinde çalışıyor. Apple’ın dijital platformu önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Son dönemlerde pek çok dijital platform, reklamlı abonelik seçeneklerini test etmeye ve kullanıcılarına sunmaya başladı. Türkiye’de de ilk olarak Exxen platformuyla birlikte hayatımıza giren bu sistem, çok yakında Apple’ın dijital servisinde de uygulanmaya başlayacak.

Business Insider’ın paylaştığı bilgilere göre Apple TV+ reklamlı abonelik modelini benimsemeye başlayacak. İddialara göre şirket, yayın platformunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu noktada firma, reklam konusunda uzman bir isim olan ve uzun yıllar boyunca NBCUniversal bünyesinde görev alan Joseph Cady’yi bünyesine dahil ediyor.

Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Cady, Apple TV+ platformu için reklam ve ticari ortaklıklar noktasında kilit bir rol üstlenecek. Öte yandan şirketin son dönemlerde dijital platformu için yeni işe alımlarda bulunması, platformun bu konuda ciddi bir planlama içinde olduğuna işaret ediyor. Fakat yine de şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Apple TV+ rakiplerinin izinden gidiyor

Son yıllarca birçok büyük dijital platform, reklamlı abonelik seçeneğini kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Kullanıcılar için daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak gelen bu seçenek, Türkiye’de ilk olarak Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda görüldü.

Netflix, Disney+ ve Max platformlarında da test edilen abonelik paketi, genellikle daha düşük görüntü kalitesi ve çeşitli ufak sınırlandırmalarla sunuluyor. Gelen son raporlar, Apple TV+’ın da benzer bir stratejiyi takip edeceğini gösteriyor.

Apple TV+ bilindiği üzere rakip dijital platformlara göre daha düşük bir abone tabanına hitap ediyor. Son zamanlarda ciddi bir abone kaybına uğrayan platform, yine de sadık bir kullanıcı kitlesi yaratmış durumda. İlgi çekici içeriklerle kullanıcılarını memnun etmeye odaklanan servis, şimdi bütçe dostu bir paket için kolları sıvadı.

Son olarak Apple’ın dijital platformu, son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki futbol ligi olarak bilinen Major League Soccer (MLS) için ciddi yatırımlarda bulunmayı sürdürüyor. Özellikle de Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi’nin MLS’te Inter Miami forması giymesiyle birlikte platforma olan talep artış gösteriyor.