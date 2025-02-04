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    Apple, iPhone’lar için ilk onaylı “yetişkin” uygulamasını yayınladı

    Apple, iPhone cihazları için ilk onaylı yetişkin uygulamasını yayınladı. Hot Tub, Avrupa'daki kullanıcılara sunuldu.
    Hot Tub uygulaması
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    • iPhone'lar için ilk onaylı yetişkin uygulaması kullanıcılara sunuldu.
    • Avrupa'daki kullanıcılara için Hot Tub resmen yayınlandı.
    • Uygulama, Avrupa'daki DMA yasaları sayesinde kullanıcılarla buluştu.

    Apple tarafından resmi olarak onaylanan ilk yetişkin uygulaması iPhone cihazları için kullanıcılarla buluştu. Dijital Piyasalar Yasası sayesinde Avrupa’daki kullanıcıların erişimine açılan platform, Avrupa’da alternatif bir uygulama pazar yeri olarak hizmet veren AltStore PAL aracılığıyla yayınlandı. Hot Tub adı verilen uygulamanın reklamsız bir yetişkin içerik yaratıcısı olduğu belirtiliyor.

    Şirket resmi App Store platformunda cinsel veya pornografik materyallere karşı oldukça katı bir politika izliyor. Bu tutum Steve Jobs döneminden beri yerleşmiş durumda.

    Apple’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Steve Jobs, şirketin iPhone’larda pornografiyi uzak tutma konusunda ahlaki bir sorumluluğu olduğunu, hatta bu tür içeriklerle ilgilenen kullanıcıların bir Android telefon satın alması gerektiğini bile ifade etmişti. Ancak Avrupa’daki düzenleyici ortam yeni dinamikleri de beraberinde getirdi.

    +18 iOS uygulaması DMA sayesinde kullanıcılarla buluştu 

    Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA), iPhone kullanıcılarına resmi App Store’da bulunmayan uygulamaları yükleme konusunda daha fazla özgürlük tanıyor. Bu sayede Apple ekosistemi için alternatif pazar yerlerinin kapısı açılıyor.

    The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Avrupa’da bu tür mağazalardan ilk ortaya çıkanlardan biri olan AltStore PAL, şu anda Hot Tub uygulamasının yanı sıra emülatörler, torrent indiriciler ve Fortnite gibi App Store’da bulunmayan oyunlara da ev sahipliği yapıyor.

    Hot Tub

    Hot Tub, Apple’ın güvenlik, dolandırıcılık ve düzgün işlevsellik açısından gerçekleştirdiği sıkı kontrollerden geçerek bir tür “onaylı statü” kazandı. Fakat bu durum Apple’ın politikasında bir değişiklik anlamına gelmiyor. Yine de uygulamaların harici pazar yerleri aracılığıyla yan yüklenmesi sayesinde ekosistem içerisinde büyük bir evrim yaşanıyor.

    Apple sözcüsünden açıklama geldi

    Apple sözcüsü olan Peter Ajemian, The Verge’e vermiş olduğu demeçte konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi:

    “Bu tür hardcore porno uygulamalarının AB kullanıcıları, özellikle de çocuklar için yarattığı güvenlik riskleri konusunda derin endişelerimiz var. Bu uygulama ve buna benzer diğerleri, tüketicilerin güvenini ve dünyanın en iyisini yapmak için on yıldan fazla süredir çalıştığımız ekosistemimize olan inancını zedeleyecek.

    Pazaryeri geliştiricisinin yaptığı yanlış açıklamaların aksine, bu uygulamayı kesinlikle onaylamıyoruz ve asla App Store’umuzda sunmayız. Gerçek şu ki, Avrupa Komisyonu tarafından AltStore ve Epic gibi kullanıcı güvenliği konusundaki endişelerimizi paylaşmayabilecek pazaryeri operatörleri tarafından dağıtılmasına izin vermemiz gerekiyor.”

    AltStore PAL ay boyunca elde ettiği gelirleri bağışlayacak

    Hot Tub’ın lansmanını kutlamak için AltStore PAL bir hayırseverlik girişimi duyurdu. Şubat ayında Patreon hesabından elde edilen tüm gelirler, seks işçilerinin ve LGBTQ+ bireylerin haklarını destekleyen kuruluşlara bağışlanacak.

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    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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