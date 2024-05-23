Apple, Huawei ile rekabeti artırmak için iPhone 15 fiyatlarını düşürdü

Teknoloji devi Apple, Çin pazarındaki en önemli rakibi olan Huawei’ye karşı elini güçlendirmek için önemli bir hamlede bulundu. Çin’deki pazar payında ciddi bir düşüş ile karşı karşıya kalan şirket, geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülen iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi için ciddi bir fiyat indirimi gerçekleştirdi.

Çin akıllı telefon pazarında her geçen gün büyümeye devam eden ve adından sıkça söz ettiren Huawei’nin pazar liderliğine oldukça yaklaştığı bu dönemlerde; Apple kendisinden görmeye pek de alışık olmadığımız bir stratejiyle amiral gemisi cihazlarının fiyatlarını düşürdü. Huawei’nin hızlı yükselişinin önüne taş koymak isteyen şirket, bu hamlesiyle büyük bir dikkat topladı.

iPhone 15 serisi fiyatları dibi gördü

MacRumors’un haberine göre Apple’ın iPhone 15 serisi için gerçekleştirdiği fiyat indirimi yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olacak. Şirket, 28 Mayıs tarihine kadar avantajlı fiyatlarla tüketicilere hitap edecek. Bu sayede ilk olarak yaklaşık 770 Euro başlangıç fiyatıyla Çin’de satılmaya başlayan akıllı telefon serisi, kampanya süresi boyunca yaklaşık 590 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek.

Apple’ın gerçekleştirdiği indirim ile birlikte serinin standart modeli olan iPhone 15 cihazı 4.599 Çin Yuanı (yaklaşık 590 Euro) karşılığında satılacak. Normal değeri 9.999 Çin Yuanı (yaklaşık 1.285 Euro) olan serinin en gelişmiş sürümü iPhone 15 Pro Max ise 7.949 Çin Yuanı (yaklaşık 1.000 euro) fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek.

Elbette ki bu cazip fırsatlar yalnızca Çin pazarıyla kısıtlı durumda. Huawei’nin çarpıcı yükselişine karşı çözümü kampanya yapmakta bulan şirket, bu sayede ilk kez bir iPhone satın alacak ya da iPhone’unu yükseltecek tüketiciler için önemli bir avantaj sağlayacak.

Teknoloji uzmanlarının görüşlerine göre Apple her ne kadar Çin pazarında artan rekabete karşı önlem olarak indirim yoluna gitse de bu durum şirket adına olumsuz sonuçlar da doğurabilir. Fiyat indirimleri yeni tüketicileri bünyesine çekmek için önemli bir fırsat olsa da tüketicilerin bu tarz indirimlere alışması, şirketin kar marjını negatif etkileyebilir.

iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi Türkiye pazarında 58 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bunun yanı sıra titanyum malzemeyle gelen ve A17 Pro çipiyle olağanüstü bir performansa ev sahipliği yapan iPhone 15 Pro ailesi ise 75 bin 499 TL’den başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor.

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