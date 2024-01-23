Android 14 alacak Motorola telefonlar belli oldu

Google tarafından geliştirilen ve birbirinden ilgi çekici yeni özelliklere sahip olan Android 14 güncellemesine sahip olacak Motorola telefonlar belli oldu. Google’ın ilk olarak Pixel serisi akıllı telefonlara sunmaya başladığı güncelleme; başta Samsung ve Xiaomi gibi markaların olmak üzere diğer birçok popüler telefona geldi. Birkaç aylık gecikmeyle de olsa nihayet Motorola modellerine de beklenen güncelleme dağıtılmaya başlanıyor.

Geçen yıl Motorola, Android 13 işletim sistemini Pixel telefonlardan yaklaşık 9 ay sonra kullanıcılara dağıtmaya başlamıştı. Merakla beklenen yeni Android 14 güncellemesinin ise daha erken geleceği ortaya çıktı. Güncellemeden yararlanacak ilk modeller belli oldu.

Android 14 güncellemesi alacak Motorola modelleri

Android 14 alacak Motorola telefonlar arasında birçok popüler seçenek yer alıyor. Markanın geliştirdiği Razr, Edge ve G serisi telefonlar güncellemeden faydalanma şansı bulacak. Fakat bunların yanı sıra şirket, yeni ThinkPhone modeline de yeni güncellemeyi dağıtmaya başlayacak. İşte yeni güncellemeye sahip olacak o cihazlar:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr Plus 2023

Motorola Razr 40

Motorola Razr 2023

Motorola Razr 2022

Motorola Edge Plus (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge Plus 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge Plus (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Motorola Moto G (2023)

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Motorola Moto G Stylus (2023)

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G84

Motorola Moto G54

Motorola Moto G73

Motorola Moto G53

Motorola Moto G23

Motorola Moto G14

Motorola ThinkPhone

Yukarıdaki listede yer alan Motorola telefonlar, nihayet Google’ın yeni işletim sistemi güncellemesini alacak. Mart ayına kadar güncellemeye sahip olması beklenen bu modeller, Android 14 sayesinde bir dizi ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapacak.

Motorola üçüncü büyük telefon markası olmayı hedefliyor

2014’te Lenovo tarafından satın alınan Motorola, uzun süredir uygun fiyatlı telefonlar ile piyasada varlığını sürdürüyor. Fakat şirket yakında bu durumu tersine çevirerek dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyor.

Lenovo’nun küresel pazardan sorumlu başkanı Matthew Zielinski, şirketin şu anda Apple ve Samsung’un hakim olduğu Premium segmenti hedeflediğini açıkladı. Yakında gelecek yeni katlanabilir Razr modeliyle üst düzey telefonlar arasında dikkat çekmeyi amaçlayan firma, şimdiden gözünü yükseklere dikmiş görünüyor.

“Üç yıl içinde dünyada üçüncü büyük telefon markası olacağımıza dair maaş çekine bahse girerim” diyen Matthew Zielinski, bu hedeflere ulaşmak için ayrıntılı olarak stratejilerinden bahsetmese de farklı fiyat aralıklarına hitap edecek yeni modellerle ilerleyen süreçte sektördeki gücünü kuvvetlendirmeye odaklanacak.