Altın Joystick Ödülleri 2023: Yılın Oyunu için oylama başladı

Altın Joystick Ödülleri 2023 için geri sayım başladı. 10 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan oyun etkinliğinde Yılın Oyunu dalında halk oylaması nihayet açıldı. Geleneksel hale gelen organizasyonda 30 Ekim’e kadar oylamaya katılım sağlayabilirsiniz.
Altın Joystick’in Yılın Oyunu adayları resmi olarak açıklanırken, aynı zamanda etkinlikte iki kategori için de oylamalar başlatıldı. Bunlardan ilki En İyi Performans (Ana Karakter), ikincisi ise En İyi Performans (Yardımcı Karakter) olarak karşımıza çıkıyor.
En İyi Performans dalında adaylar belli oldu
Bu yıl ilk kez halk oylaması ile karşımıza çıkacak olan En İyi Performans ödülleri, Ana Karakter ve Yardımcı Karakter olmak üzere iki dalda duyuruldu. Adaylıklar arasında Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivors, Alan Wake 2, Starfield ve Cyberpunk 2077 gibi ilgi çekici oyunların kahramanları dikkat topluyor.
En İyi Performans (Ana Karakter)
- Melanie Liburd – Saga Anderson, Alan Wake 2
- Cameron Monaghan – Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivors
- Ellise Chappell – Kathy Johanson, Deliver Us Mars
- Ben Starr – Clive Rosfield, Final Fantasy XVI
- Ilkka Villi e Matthew Porretta – Alan Wake, Alan Wake 2
- Yuri Lowenthal – Peter Parker, Marvel’s Spider-Man 2
- Nadji Jeter – Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2
En İyi Performans (Yardımcı Karakter)
- Laura Bailey – Mary Jane Watson, Marvel’s Spider-Man 2
- Ralph Ineson – Cidolfus Telamon, Final Fantasy XVI
- Cissy Jones – Andreja, Starfield
- Idris Elba – Solomon Reed, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Neil Newbon – Astarion, Baldur’s Gate 3
- Patricia Summersett – Princesa Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Amelia Tyler – Narradora, Baldur’s Gate 3
Altın Joystick 2023 Yılın Oyunu adayları
Altın Joystick Ödülleri 2023 Yılın Oyunu adayları belli oldu. Birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği listede katılımcılar en fazla 5 oyun seçme şansına sahip olacak. İşte o oyunlar:
- Assassin’s Creed Mirage
- Street Fighter 6
- Marvel’s Spider-Man 2
- Diablo 4
- Final Fantasy XVI
- Baldur’s Gate 3
- Super Mario Bros. Wonder
- Metroid Prime Remastered
- Dead Space
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Lords of the Fallen
- Alan Wake 2
- Cocoon
- Hi-Fi Rush
- Star Wars Jedi: Survivor
- Forza Motorsport
- Resident Evil 4
- Starfield
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Sea of Stars
41. yılında Intel desteği ile karşımıza çıkacak Altın Joystick Ödülleri, 10 Kasım 2023 tarihinde Royal Lancaster Londra’da yüz yüze canlı bir gösteri olarak yayınlanacak. Yılın Oyunu dalında halk oylamasına katılmak için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.