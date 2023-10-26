Altın Joystick Ödülleri 2023: Yılın Oyunu için oylama başladı

Altın Joystick Ödülleri 2023 için geri sayım başladı. 10 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan oyun etkinliğinde Yılın Oyunu dalında halk oylaması nihayet açıldı. Geleneksel hale gelen organizasyonda 30 Ekim’e kadar oylamaya katılım sağlayabilirsiniz.

Altın Joystick’in Yılın Oyunu adayları resmi olarak açıklanırken, aynı zamanda etkinlikte iki kategori için de oylamalar başlatıldı. Bunlardan ilki En İyi Performans (Ana Karakter), ikincisi ise En İyi Performans (Yardımcı Karakter) olarak karşımıza çıkıyor.

En İyi Performans dalında adaylar belli oldu

Bu yıl ilk kez halk oylaması ile karşımıza çıkacak olan En İyi Performans ödülleri, Ana Karakter ve Yardımcı Karakter olmak üzere iki dalda duyuruldu. Adaylıklar arasında Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivors, Alan Wake 2, Starfield ve Cyberpunk 2077 gibi ilgi çekici oyunların kahramanları dikkat topluyor.

En İyi Performans (Ana Karakter)

Melanie Liburd – Saga Anderson, Alan Wake 2

Cameron Monaghan – Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivors

Ellise Chappell – Kathy Johanson, Deliver Us Mars

Ben Starr – Clive Rosfield, Final Fantasy XVI

Ilkka Villi e Matthew Porretta – Alan Wake, Alan Wake 2

Yuri Lowenthal – Peter Parker, Marvel’s Spider-Man 2

Nadji Jeter – Miles Morales, Marvel’s Spider-Man 2

En İyi Performans (Yardımcı Karakter)

Laura Bailey – Mary Jane Watson, Marvel’s Spider-Man 2

Ralph Ineson – Cidolfus Telamon, Final Fantasy XVI

Cissy Jones – Andreja, Starfield

Idris Elba – Solomon Reed, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Neil Newbon – Astarion, Baldur’s Gate 3

Patricia Summersett – Princesa Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Amelia Tyler – Narradora, Baldur’s Gate 3

Altın Joystick 2023 Yılın Oyunu adayları

Altın Joystick Ödülleri 2023 Yılın Oyunu adayları belli oldu. Birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği listede katılımcılar en fazla 5 oyun seçme şansına sahip olacak. İşte o oyunlar:

Assassin’s Creed Mirage

Street Fighter 6

Marvel’s Spider-Man 2

Diablo 4

Final Fantasy XVI

Baldur’s Gate 3

Super Mario Bros. Wonder

Metroid Prime Remastered

Dead Space

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lords of the Fallen

Alan Wake 2

Cocoon

Hi-Fi Rush

Star Wars Jedi: Survivor

Forza Motorsport

Resident Evil 4

Starfield

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Sea of Stars

41. yılında Intel desteği ile karşımıza çıkacak Altın Joystick Ödülleri, 10 Kasım 2023 tarihinde Royal Lancaster Londra’da yüz yüze canlı bir gösteri olarak yayınlanacak. Yılın Oyunu dalında halk oylamasına katılmak için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.