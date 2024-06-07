Qualcomm’dan orta sınıf telefonlar için yeni işlemci: Snapdragon 6s Gen 3 tanıtıldı

Üretmiş olduğu mobil işlemcilerle adından söz ettiren ve şu anda MediaTek ile birlikte dünyanın en büyük mobil çip üreticileri arasında kabul edilen Qualcomm, orta sınıf akıllı telefon modellerinde yer alacak yeni 5G çipi olan Snapdragon 6s Gen 3 ile karşımıza çıktı. Bir süredir merakla beklenen bu çipin akıllarda soru işareti kalan tüm ayrıntıları netlik kazandı.

Qualcomm tarafından tanıtılan yeni orta sınıf Snapdragon işlemcisi 6 nm’lik bir üretim sürecinden geçiyor. 5G bağlantı desteğini bünyesinde taşıyan yonga seti, orta segment pazarında yer alan modelleri hem daha güçlü bir yapıya büründürmek, hem de daha çok yönlü bir hale getirmek için işlev gösteriyor.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 teknik özellikleri

64 bit mimariye dayanan yonga seti 2,3 GHz’e kadar tepe frekansına sahip Kryo çekirdeklerini bünyesinde barındırıyor. Etkileyici bir grafik performansına ulaşmayı vaat eden çip, bunun için Adreno GPU’dan yardım alıyor.

Yapay zeka yetenekleri konusunda da son derece iddialı bir yapıya sahip olan bu ürün, kamera ve ses odaklı birçok gelişmiş AI özelliğe imkan sağlayan bir yapay zeka motoruyla entegre çalışıyor. Öte yandan Qualcomm Sensing Hub sertifikasıyla birlikte daha güvenilir bir deneyim yaratıyor.

Qualcomm’un yeni orta seviye mobil işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3 ekran tarafında da beklentileri havada bırakmıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüklü panelleri destekleyen çip, en zorlu oyunlarda bile ideal bir performansa kapı aralıyor.

Bünyesine entegre olan X51 5G modem 2,5 Gbps’ye kadar indirme hızlarına imkan tanıyor. FastConnect 6200 desteğiyle beraber ise Wi-Fi 5 802.11 a/aac ağları destekleniyor. Öte yandan üst düzey kaliteye sahip kablosuz bağlantılar için Qualcomm TrueWireless teknolojisini benimseyen Bluetooth 5.2 desteği de bulunuyor.

108 MP’ye kadar kameraları destekleyen işlemci, 120 fps’de 720p video kayıt imkanı sağlıyor. Mobil fotoğrafçıların isteklerini karşılamak için gelişmiş bir yapı sunan yeni Snapdragon çipi üçlü Spectra IPS ile geliyor. Böylelikle kullanıcılar için birden fazla kamera ile video ve fotoğraf çekimi imkanı sağlanıyor. Yapay zeka desteğine sahip kamera fonksiyonları sunan çip, düşük ışık koşulları altında bile görüntüyü optimize ederek eşsiz sonuçlar ortaya çıkarıyor.

LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolamayla karşımıza çıkması beklenen Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisi ayrıca QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC ve GPS desteklerine de ev sahipliğinde bulunuyor. Performans canavarı işlemcinin ilk olarak hangi telefonlarda yer alacağı ise şimdilik maalesef bilinmiyor.