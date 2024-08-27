5 bine yakın çalışanını işten çıkaran Embracer Group, 74 oyunu iptal etti

Embracer Group geçen yılın sonundan bu yana çok sayıda çalışanını işten çıkardı. 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin en son mali raporda yer alan detaylara göre bu işten çıkarmaların son faaliyetler üzerindeki etkisi herkesi şaşırttı. Şirket toplamda 4 bin 857 çalışan işten çıkardı. Bununla birlikte 74 oyun projesi iptal edildi ve 48 stüdyo kapatıldı.

Bu noktada şirketin hedefi mali koşullarını istikrara kavuşturmak ve gelirini korumak olarak belirtildi. Özellikle de Suudi Arabistan’la yapılan bir satış anlaşması başarısız olduğunda ve firmanın mali durumu istikrarsızlaşmaya başladığında Embracer Group adına işler hiç de olumlu ilerlemedi. Yaşanan mali kayıplar Gearbox ve Sabre Interactive gibi birkaç stüdyonun satışının yanı sıra bu süreçte diğer birçok stüdyonun da kapanmasıyla sonuçlanarak şirket adına hayal kırıklığı yaratan bir süreç doğurdu.

Embracer Group yeni dönem hedeflerini duyurdu

Embracer Group CEO’su Lars Wingefors şirketin yeni hedeflerinden bahsetti. Artık güçlü olan franchise’larına daha fazla odaklanacağını belirten Wingefors, yakın gelecekte hangi unvanları finanse edeceğini seçerken daha dikkatli olacağını dile getirdi. Tecrübeli yöneticinin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“PC ve konsol oyunları işletim segmentinde karlılığı artırmaya yönelik bir plan var. Kaynaklar, genellikle daha iyi ekonomik sonuçlara sahip olan kendi fikri mülkiyetlerimize odaklanılarak artırılacaktır. Yeni ve devam eden yatırımlar için iyileştirilmiş standartlarla güncellenmiş bir sermaye tahsis sürecinin de oyun lansmanlarından daha iyi getiri sağlaması bekleniyor. Ayrıca işin bir parçası olarak sürekli iyileştirmelerin daha fazla operasyonel verimlilik ve sermaye tahsisi sağlaması bekleniyor.”

Şirket zor bir dönemden geçiyor

TweakTown ekibi Embracer Group’un 2023’ün üçüncü çeyreğine ilişkin genel bilgileri, 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin mali raporundaki bilgilerle karşılaştırdı. Şirketin o zamandan bu yana faaliyetlerinin nasıl etkilendiğini şu şekilde aktarıldı:

Geliştirilmekte olan oyunlar : 127 (2024 2. Çeyrek) / 201 (2023 3. Çeyrek) – 74 azalma

: 127 (2024 2. Çeyrek) / 201 (2023 3. Çeyrek) – 74 azalma Geliştirici sayısı : 6.659 (2024 2. Çeyrek) / 10.654 (2023 3. Çeyrek) – 3.995 azaldı

: 6.659 (2024 2. Çeyrek) / 10.654 (2023 3. Çeyrek) – 3.995 azaldı Toplam çalışan sayısı : 10.844 (2024 2. Çeyrek) / 15.701 (2023 3. Çeyrek) – 4.857 azalma

: 10.844 (2024 2. Çeyrek) / 15.701 (2023 3. Çeyrek) – 4.857 azalma Dahili stüdyo sayısı: 140 (2024 2. Çeyrek) / 188 (2023 3. Çeyrek) – 48 azaldı

Büyük bir mali kayıp ile karşı karşıya kalan Embracer Group için işler hiç de olumlu ilerlemiyor. Şirket yeni dönem için önüne büyük hedefler koysa da bu planların nasıl ilerleyeceği ve hedeflerin tamamlanıp tamamlanamayacağı şimdilik büyük bir merak konusu.