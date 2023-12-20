499 TL’lik DNF Duel oyunu Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Platformda Noel döneminin ikinci ücretsiz oyunu olarak lanse edilen DNF Duel, bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Normal değeri 499 TL olan oyun, herhangi bir ücret ödemeden tüm internet kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.

Dungeon & Fighter serisinin yan ürünü olarak lanse edilen DNF Duel’de 2.5D grafiklere sahip bir dövüş deneyimi sunuluyor. Her birinde kendine özgü yetenekler bulunan 16 farklı karaktere ev sahipliği yapan oyun, etkileyici grafikleri ve övgüyü hak eden karakter çeşitliliğiyle eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not almayı başardı.

DNF Duel nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Arc System Works, Eighting ve Neople tarafından ortaklaşa geliştirilip Nexon imzasıyla yayınlanan dövüş oyunu DNF Duel’i ücretsiz indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Öncelikle Epic Games Store’un internet sitesini ya da uygulamasını ziyaret edin.

Sağ üst köşede yer alan “Giriş Yap” düğmesine basın.

Hesap bilgilerinizi girip “Giriş Yap” butonuna dokunun.

Arama kısmına “DNF Duel” yazın ve oyunun sayfasına girin.

Sayfada yer alan “Yükle” düğmesine basın.

Epic Games Store, her hafta Perşembe akşamı ücretsiz olarak sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarından farklı olarak bu kez DNF Duel’i yalnızca bu akşam Türkiye saatiyle 19:00’a kadar bedava indirmenize izin veriyor. Belirlenen saatten sonra ise platform, 499 TL’den oyunu satmaya devam edecek. Fakat yine de oyunseverler için Epic Games, yarın akşam yine saat 19:00’da kullanıcılara bir ücretsiz oyun daha hediye edecek.

DNF Duel sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 2400 3,4 GHz veya i5 7400 3,5 GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3,6 GHz

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya GTX 1060 6GB / AMD R9 390 8GB

Depolama: 105 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: