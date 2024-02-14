460 TL’lik Dead Island: Riptide Definitive Edition kısa süreliğine Steam’de ücretsiz oldu

Popüler zombi oyunu Dead Island: Riptide Definitive Edition kısa süreliğine Steam platformunda ücretsiz oldu. Normal değeri 460 TL olarak karşımıza çıkan oyun, şu anda Steam’de bedava olarak erişilebiliyor.

Techland tarafından geliştirilen ve Deep Silver imzasıyla Mayıs 2016’da yayınlanan oyun, korkunç bir zombi kıyametinin ortasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Tropik bir ada olan Banoi’de mahsur kalan oyuncular, orijinal oyunun etkileyici maceralarını karşımıza çıkararak sürükleyici bir deneyime kapı açıyor.

Dead Island: Riptide Definitive Edition nasıl ücretsiz indirilir?

Serinin yapımcısı olan Deep Silver ekibi, Dead Island 2’nin 22 Nisan tarihinde Steam’e geleceğini duyurdu. Bu sürpriz duyuruda ayrıca Dead Island: Riptide Definitive Edition’ın da kısa süreliğine ücretsiz olacağı açıklandı.

15 Şubat tarihine kadar bedava bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun, sonsuza dek hesabınızda kalmaya devam edecek. Yani dilediğiniz zaman oyunu herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan oynamaya devam etmeniz mümkün olacak.

Dead Island: Riptide Definitive Edition’ı Steam platformundan ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Steam platformunu açın ve sağ üst köşede yer alan arama çubuğuna Dead Island: Riptide Definitive Edition yazın. Dead Island: Riptide Definitive Edition’ın Steam sayfasını açtıktan sonra Oyunu Oyna düğmesine tıklayın. Oyunu kütüphanenize eklemek için Oyunu Oyna butonuna yeniden dokunun. İndirme işlemini başlatmak için Oyunlarım sekmesini açın. Oyunun yanında yer alan İndir düğmesine tıklayın.

Dead Island: Riptide Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit

Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz

Intel Core i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 7850 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8370 @4.0 GHz

Intel Core i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8370 @4.0 GHz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Dead Island 2 yakında Steam’e geliyor

Deep Silver, Dead Island 2’nin Epic Games Store platformundaki ayrıcalık süresinin sona erdiğini açıkladı. 22 Nisan tarihinden itibaren Steam kullanıcılarının da nihayet bu zombi temalı popüler hayatta kalma oyununa erişebileceklerini duyurdu.

22 Nisan’dan itibaren Steam kullanıcıları Dead Island 2’nin tüm DLC paketleri ve güncellemelerine de ulaşacak. Şu anda oyunu Steam’de istek listesine eklemeniz mümkün.

Geçen yılın Nisan ayında piyasaya çıkan Dead Island 2 oyunu sadece üç gün içinde 1 milyondan fazla satarak büyük bir başarı kaydetmişti. Los Angeles’ın zombi istilasına uğramış bir halini gözler önüne seren etkileyici oyun, hayatta kalan bir grup insanı güvenli yerlere taşıyan bir rehberin heyecan dolu macerasını anlatıyor.