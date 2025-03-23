36 saat pil ömürlü Huawei FreeBuds 6 çıktı: Neler sunuyor?

Huawei'nin yeni premium kulaklığı piyasaya duyuruldu.

36 saate kadar pil ömrünü destekleyen FreeBuds 6 resmen tanıtıldı.

Yapay zeka özellikleriyle donatılan ürün üç renk seçeneğiyle raflarda boy göstermeye başladı.

Çinli teknoloji devi Huawei yeni “premium” kablosuz kulaklık modelini piyasaya sundu. 36 saate kadar pil ömrüne sahip olan Huawei FreeBuds 6 resmen tanıtıldı. Çift sürücü sistemiyle gelen cihaz, güçlü bataryası ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aynı etkinlikte Huawei Pura X modelini de piyasaya duyuran Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı, selefi FreeBuds 5 ile aynı tasarımdan yararlanıyor. Oval bir taşıma kutusu ve damla şeklini anımsatan kavisli kapsüller dikkat topluyor. Önceki modelde yer alan siyah ve mat beyaz renkler korunurken, kırmızı rengin yerini ise gümüş/leylak tonu devralıyor.

Huawei FreeBuds 6 özellikleri

Şirketin yeni üst düzey kablosuz kulaklığı orta ve bas sesler için 11 mm’lik dinamik sürücü sunuyor. Tiz seslerden ve orta frekansların bir kısmından sorumlu düzlemsel sürücü ise şirketin daha gelişmiş alternatiflerine oldukça benziyor.

Bu kombinasyon 14 Hz ile 48 kHz arasında bir frekans tepkisine sahip daha yüksek tanımlı ses ortaya koyuyor. Aynı zamanda 48 kHz ve 24 bit’e kadar dosya iletimi desteğiyle iyileştirilmiş kablosuz iletişim kalitesiyle tamamlanıyor.

GSMArena’nın haberine göre cihazın bir diğer güçlü noktası ise aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve görüşme sırasında gürültüyü azaltma özelliği oluyor. ANC hakkında herhangi bir detay verilmiyor.

Fakat yine de Huawei görüşmelerde gürültü engelleme özelliğinin oldukça gelişmiş olduğunu, dışarıdan gelen sesleri 95 dB’ye kadar ortadan kaldırabildiğini, bunun da oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirtiyor.

Öte yandan pil ömrü konusunda da önceki nesle göre önemli iyileştirmeler sunuluyor. ANC devre dışı bırakıldığında ve bağlantı önceliklendirme modu açıkken 6 saate kadar oynatma garantisi veriliyor.

Kasadan alınan ekstra şarjla toplam 36 saate ulaşıyor. Ayrıca sokette 5 dakika kaldıktan sonra 2,5 saat daha fazla pil ömrü garanti eden hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

Yeni kablosuz kulaklık modeli Bluetooth 5.2 desteğiyle çalışıyor. Aynı anda 2 cihaza kadar (HarmonyOS sisteminde 5 cihaza kadar) çok noktalı bağlantı, komutları tetiklemek için baş hareketleri, konumlandırma takibi özellikli mekansal ses teknolojisi, eş zamanlı çeviri ve kulaklıklar için genel kontroller gibi işlevlere sahip Xiaoyi AI asistanı gibi özellikler sunuyor.

Huawei FreeBuds 6 fiyatı

Şirketin yeni kulaklığı şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Cihaz 999 CNY (yaklaşık 5 bin TL) karşılığında tüketicilere sunuluyor. FreeBuds 6’nın Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.