215 TL’lik South of the Circle, GOG’da kısa süreliğine ücretsiz oldu

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformları arasında kabul edilen GOG.com oyunseverler için sevindirici bir haberle karşımıza çıktı. Platformdan gelen açıklamaya göre normal değeri 215 TL olarak bilinen South of the Circle oyunu kısa bir süre için ücretsiz oldu. Sürükleyici hikayesi ve etkileyici atmosferiyle adından sıkça söz ettiren bu indie oyun, henüz oynama şansına sahip olamayan oyuncular için bedava listelenmeye başladı.

Yılbaşı gecesini evde oyun oynayarak değerlendirmek isteyenler için keyifli bir seçenek olarak karşımıza çıkan bu oyun, Metacritic’te 75 puan elde etmeyi başararak şu şekilde tanımlanıyor: “Güçlü bir hikayeye sahip duygusal bir macera…”

South of the Circle nasıl GOG.com’da ücretsiz indirilir?

South of the Circle’ı ücretsiz indirmek için GOG.com platformunun sunduğu avantajdan yararlanabilirsiniz. 5 Ocak 2024 tarihine kadar devam eden kampanyadan faydalanabilmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

GOG.com platformunu ziyaret edin ve bir hesap oluşturun. Hesabınıza giriş yapın. Arama çubuğuna “South of the Circle” yazın ve oyunun GOG sayfasını açın. Sayfada yer alan “Go to giveaway” düğmesine tıklayın. Ödeme aşamasını herhangi bir ücret vermeden tamamlayın.

Eleştirmenlerden çoğunlukla pozitif yorumlar toplamayı başaran oyun, özellikle de etkileyici hikayesiyle büyük bir beğeni topluyor. Kullanıcılar için sıra dışı bir atmosfer sunan yapım, Soğuk Savaş döneminde Cambridge Üniversitesi’nde çalışan bir akademisyen olan Peter’ın bir gün Antarktika’ya araştırma gezisi yapmak üzere çıktığı yolculukta uçağının düşmesi ve beraberinde gelişen olayları konu alıyor. Geçmişi ve yaşantısını sorgulamaya başlayan karakter, önemli kararlar vererek hayatına yeni bir çizgi çiziyor. Son derece karanlık ve kasvetli bir dünyaya sahip olan oyunda hayatı sorgulama üzerine dikkat çeken bir anlatı kuruluyor.

South of the Circle sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

İşlemci: 2.8 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: