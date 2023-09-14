205 TL’lik 911 Operator, Epic Games Store’da ücretsiz oldu

Popüler oyun platformu Epic Games Store her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz bir oyun fırsatı ile karşımıza çıktı. Oyunseverleri sevindirecek bir sürprizle gelen şirket, bu kez de 911 Operator adlı oyunu bedava bir şekilde hayranlarıyla buluşturdu. Gerilim dolu görevlere adım atacağınız oyuna siz de herhangi bir ücret ödemeden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Jutsu Games tarafından geliştirilen ve PlayWay S.A. imzasıyla yayınlanan gerilim simülasyon oyunu, bir acil çağrı merkezi operatörü olarak görev yapacağınız sürükleyici bir maceraya sizleri davet ediyor. Son derece gerçekçi bir yapıya sahip olan bu oyun, acil durum çağrılarına yanıt verme, yardım talep eden insanlara rehberlik etme ve kriz yönetimi gibi hayati görevleri karşınıza çıkarıyor.

911 Operator bir hafta boyunca ücretsiz oldu

900’ün üzerinde farklı şehirde geçen sürükleyici senaryolar, 140’tan fazla farklı acil durum çağrısı, gerçekçi harita çizimleri, ilgi çekici araç ve ekipmanlar, üst düzey kriz yönetimi ve kaynak tahsisi gibi özelliklere ev sahipliği yapan simülasyon oyunu, zorlu bir macera sunuyor. Oyuncuların acil çağrılarla karşılaştığı ve bu çağrılara hızlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiği oyunda yangın, trafik kazası, tıbbi acil durum vakaları ve suç olayları gibi çeşitli unsurlar bulunuyor.

Gerilim dolu anlar yaşamak ve acil durumların nasıl yönetildiği konusunda deneyim sahibi olmak istiyorsanız 911 Operator oyunu 21 Eylül tarihine kadar Epic Games Store platformunda ücretsiz olarak listelenmeye devam edecek. Oyunun normal piyasaya değerinin 205 TL olduğunu belirtmekte yarar var.

911 Operator, Epic Games Store’dan nasıl ücretsiz indirilir?

911 Operator’a Epic Games Store platformu üzerinden ücretsiz bir şekilde erişmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında oyun kütüphanenize ekleyecek ve ömür boyu oyuna herhangi bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz.

Epic Games Store web sitesine veya mobil uygulamasını ziyaret edin. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun. Arama çubuğuna 911 Operator yazın ve arama sonuçlarından oyunu bulun. Oyunun sayfasına gidin ve Ücretsiz Al düğmesine tıklayın. Oyunu kütüphanenize eklemek için Ekle düğmesine tıklayın. Epic Games Launcher‘ı açın. Kütüphaneye gidin ve 911 Operator’ı bulun. Oyunu yüklemek için Yükle düğmesine basın.

911 Operator sistem gereksinimleri

911 Operator’un sistem gereksinimleri ‘minimum’ ve ‘tavsiye edilen’ olmak üzere şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 2 GHz

2 GHz Bellek: 1024 MB RAM

1024 MB RAM Ekran kartı: 512 MB

512 MB Depolama alanı: 500 MB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri