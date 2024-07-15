2024’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar belli oldu

2024’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar açıklandı. Düzenli olarak dijital streaming platformları ile ilgili çeşitli veriler paylaşan JustWatch platformu tarafından sağlanan bu veriler, ülkemizde kullanıcıların hangi platformlara yöneldiğine ilişkin önemli detaylar ortaya koyuyor.

JustWatch’un açıkladığı bilgilere göre elde edilen bu veriler yaklaşık 1.6 milyon kullanıcı baz alınarak toplanıyor. Her zamanki gibi Türkiye’de streaming platformları arasında seçim yapan ve “streaming” seçeneğine tıklayıp filmleri “izlendi” olarak işaretleyen kullanıcılardan sağlanan verileri bir araya getiren platform, kullanıcıların izleme alışkanlıkları hakkında merak edilen birçok konuya ışık tutuyor. Peki ya açıklanan bilgiler doğrultusunda hangi dijital platformlar ülkemizde daha çok ilgi görüyor? İşte ayrıntılar…

BluTV ikinci çeyrekte Türkiye’de pazar lideri oldu

Türkiye’deki dijital streaming platformları ile ilgili pazar payı verilerini bir araya getiren JustWatch, SVOD platformları arasında yılın ikinci çeyreğindeki yarışın sonuçlarını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda yerli dijital platform BluTV yüzde 38 pazar payı ile ilk sırayı üstleniyor. Listenin ikinci basamağında ise Netflix karşımıza çıkıyor. Netflix’in Türkiye’deki pazar payı yüzde 28 olarak görülüyor.

BluTV ve Netflix platformlarının ardından 2024’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’deki en popüler diijtal platformlar arasında üçüncü basamağı Amazon Prime Video üstleniyor. Amazon’un ülkemizdeki pazar payı yüzde 19 olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü sırada yüzde 7 payla Disney+ görülürken, Mubi ise yüzde 5 pazar payıyla beşinciliğe oturuyor.

Yayınlanan raporda ayrıca pazar payı gelişimleri ile ilgili de önemli bilgiler paylaşılıyor. 2024 yılının ilk yarısında, yani Ocak ayından Haziran ayına kadarki süreçte BluTV ve Netflix’in tutarlı bir performans çizdiği anlaşılıyor. Amazon Prime Video yüzde 1 oranında pazar payını artırırken, son dönemlerde ülkemizde düşüş yaşayan Disney+’ın yüzde 1’lik bir kayıpla karşılaştığı anlaşılıyor.

Peki ya sizin favori dijital platformlarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.