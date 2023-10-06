199 TL’lik Godlike Burger, Epic Games’te ücretsiz oldu

Her hafta düzenli olarak kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunmaya devam eden Epic Games Store, bu hafta Godlike Burger oyununu bedava bir şekilde oyunculara sundu. 13 Ekim tarihine kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleme fırsatına sahip olabileceğiniz bu yapım, sizi eğlence dolu saatler geçirmeye ve biraz kafa dağıtmaya davet ediyor.

Normal piyasa değeri 199 TL olan oyun, Liquid Pug tarafından geliştirilmiş ve Nisan 2022’de Deadalic Entertainment imzasıyla Linux, Microsoft Windows ve Mac OS işletim sistemlerinde yayınlanmıştı. Kısa süre içinde yoğun bir ilgiyle karşılaşan oyun, zorlu bir oynanış deneyimi ve eğlenceli grafikleriyle eleştirmenlerden genel anlamda pozitif puanlar topluyor.

Epic Games’ten kara mizah tutkunlarına müjde

Aksiyon ve strateji türlerini bir araya getirerek eğlence dolu bir hikaye karşımıza çıkana Godlike Burger’da uzayda geçen ve müşterilere hizmet ederek para kazanmaya çalışan bir restoran işletmeciliği konu ediliyor. Ancak bu restorandaki müşteriler uzaylılardan oluşuyor ve onların etlerini kullanarak burger yapmanız gerekiyor.

Kara mizah türünden hoşlanan oyuncuların özellikle beğenebileceği Godlike Burger, müşterilerin restorana gelip sipariş vermeleri ile başlıyor. Müşterilerin siparişlerini almak ve hazırlamak adına kısıtlı bir süreye sahip olurken, bu süre zarfında müşterilerden kaçınmak ya da onları öldürmek için çeşitli yöntemler geliştirmeniz gerekiyor. Uzaylı müşterilerinizi öldürmek için balta, tuzaklar ya da diğer nesnelerden yararlanabilmenize izin veriliyor.

Uzaylı müşterilerin etlerini kullanarak çeşit çeşit burgerler hazırlayabileceğiniz oyunda, farklı et, peynir, sos ve sebzeleri bir araya getirerek kendi tarzınızı ortaya koymanız mümkün oluyor. Oyun sırasında pek çok farklı müşteri tipiyle karşılaşılıyor. Bazı müşteriler kolay bir şekilde öldürülürken, bazılarında ise bu daha zor oluyor. Sıra dışı ve eğlenceli tarzıyla dikkat çeken oyun, kullanıcılara yeni bir deneyim sunmanın yanı sıra grafikleri ve müzikleri ile de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Godlike Burger oyunu şu anda Epic Games Store’da ücretsiz bir şekilde listeleniyor. 13 Ekim tarihine kadar oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize eklemeniz mümkün.

Godlike Burger sistem gereksinimleri