189 TL’lik Infinifactory oyunu Epic Games’te ücretsiz oldu

Her hafta bir ücretsiz oyun kampanyasına devam eden Epic Games Store, bu hafta Infinifactory oyununu kullanıcılarına bedava olarak sundu. Zachtronics tarafından geliştirilip yayınlanan 2015 yapımı oyun, eleştirmenler ve oyunseverlerden tam not alarak beğeni topladı.

Eğer şimdiye kadar deneme imkanına sahip olamadıysanız, siz de hemen oyunu Epic Games kütüphanenize herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan ekleyebilirsiniz. Bir kez oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcıların ömür boyu oyuna sahip olmaya devam edeceğini de hatırlatmakta yarar var.

Infinifactory oyunu nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Epic Games ücretsiz oyun fırsatları devam ediyor. Bu bağlamda 1 Şubat tarihine kadar tamamen bedava bir şekilde indirip kütüphanenize ekleyebileceğiniz Infinifactory, oyunseverler için heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak, aşağıdaki adımları takip edip siz de oyunu kütüphanenize dahil edebilirsiniz:

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

Infinifactory’yi bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın.

SpaceChem ve Infiniminer’ın geliştiricileri tarafından tasarlanan oyunda kullanıcılar, uzaylıların istekleri doğrultusunda yeni fabrikalar inşa ediyor. Eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan bu yapımda; fabrika inşası için birtakım parça ve mekanizmaları bir araya getirerek, ortaya istenen sonucu çıkarmanız gerekiyor.

Eğlenceli yapısıyla dikkat toplayan oyun, zorlayıcı oynanışı ve 100’ün üzerinde görev seçeneğiyle oyuncular için ilgi çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kendi bulmacalarınızı da oluşturup hikayeye renk katabileceğiniz oyun, 1 Şubat’a kadar Epic Games Store bünyesinden herhangi bir ücret ödemeden erişilebiliyor.

Infinifactory sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11

Windows 7 / 8 / 10 / 11 İşlemci: 2.0 GHz

2.0 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 1500 MB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: Intel Core i5 2300 veya AMD Phenom II X4 955

Intel Core i5 2300 veya AMD Phenom II X4 955 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Peki ya siz Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Infinifactory ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.