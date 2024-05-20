144 Hz ekranlı iQOO Neo 9S Pro çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

iQOO Neo 9 serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha eklendi. Üst düzey bir performans vaat eden serinin yeni üyesi iQOO Neo 9S Pro resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan modelle birebir olarak aynı tasarıma ve donanıma ev sahipliği yapan ürün, kullanıcılar adına önemli bir farkla selefinden ayrıldı.

iQOO’nun yeni akıllı telefonu şimdiden büyük bir dikkat topladı. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 Plus çipini kalbinde taşıyan cihaz, bu anlamda selefinden farklılık gösterdi. Gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapan modelin 144 Hz ekrana ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip güçlü donanımı resmen duyuruldu. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

iQOO Neo 9S Pro özellikleri

Boyutlar: 163,53 x 75,68 x 8,3 mm

163,53 x 75,68 x 8,3 mm Ağırlık: 196 gram

196 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9300 Plus

MediaTek Dimensity 9300 Plus RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarjlı 5.160 mAh pil

120 watt hızlı şarjlı 5.160 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

6,78 inç OLED ekrana sahip olan iQOO modeli 1,5K çözünürlük kalitesi ve HDR10+ desteğiyle geliyor. 144 Hz yenileme hızını destekleyen cihaz, bu sayede kullanıcılar için son derece akıcı bir deneyime kapı aralıyor.

Ekran altı parmak izi tarayıcısıyla gelen modelin ön kısmında, merkezi olarak konumlandırılmış delik çentikte 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın arka kısmında ise iQOO Neo 9 Pro ile aynı tercihler göze çarpıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP Sony IMX920 ana kamerayla gelen cihaz, buna ek olarak 50 MP’lik bir ultra geniş açılı lens taşıyor.

MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga setiyle çalışan iQOO Neo 9S Pro, bununla birlikte istikrarlı kare hızları vaadiyle gelen ve oyun optimizasyonundan görevli olan Q1 çipini bünyesinde barındırıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanına sahip cihaz, 120 watt hızlı şarj destekli 5.160 mAh pil kapasitesi sunuyor.

iQOO’nun yeni telefonu kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 14 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor. Son olarak cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri de sağlanıyor.

iQOO Neo 9S Pro fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan iQOO Neo 9S Pro’nun fiyatı resmen açıklandı. Kırmızı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle duyurulan modelin 2.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satılacağı açıklandı. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.

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