129 TL’lik Dead Space 2 ücretsiz dağıtılıyor

EA Motive tarafından geliştirilen ve Electronic Arts imzasıyla yayınlanacak olan Dead Space Remake, 2008 yılında çıkan aynı adlı oyunun yeniden çevrimi olarak karşımıza gelecek. 27 Ocak 2023 tarihinde hayranlarıyla buluşacak olan hayatta kalma, korku ve bilim kurgu temalı oyun; Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S konsollarında çıkacak. Heyecanla beklenen oyunun ön siparişini veren tüm kullanıcılar, EA’nın yaptığı duyuruya göre şu anda 129 TL karşılığında satılan Dead Space 2 oyununu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme şansına erişebilecek.

Daha önce sipariş verenler de Dead Space 2 fırsatından yararlanabilecek

EA’nın bu cazip teklifinden önce Dead Space Remake ön siparişi veren kullanıcılar da Dead Space 2’yi ücretsiz olarak elde edebilecek. Visceral Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts’ın yayınladığı oyun, 2011 yılında piyasaya çıkmış ve büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı.

Hem eleştirmenler hem de oyuncuların övgü dolu eleştirilerini alan yapım, Isaac Clarke karakterinin, Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan’ın etrafını çevreleyen bir uzay istasyonunda, yeni bir nekromorf salgınına karşı mücadelesi konu alınıyor. Çıktığı döneme damgasını vuran bu oyun, halen daha serinin hayranları tarafından büyük bir beğeniyle oynanıyor.

Electronic Arts’ın gelecekte Dead Space 2 için bir remake yapıp yapmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. İlk oyun için gerçekleştirdiği yeniden çevrimi bu ayın sonlarında piyasaya sunacak olan EA, aynı fikri ikinci oyun için de uygulayabilir. Şirket, anlatıyı ve oynanışı geliştirerek; günümüzün modern grafikleri ile harmanlayıp oyuncuları memnun edebilir.

Dead Space Remake için geri sayım başladı

2008 yılında EA Games imzasıyla yayınlanan Dead Space oyunu, bir mühendis olan Isaac Clarke karakterine odaklanıyor. Katastrof sonrası hayatta kalan insanları güvende tutmaya çalışan Clarke, canavarlarla yüzleşmek ve hayatta kalmak adına mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlerleyen haftalarda Remake sürümüyle karşımıza çıkacak olan oyun, günümüzde bir efsane haline gelen hikayeyi geri getirmeye hazırlanıyor. Orijinal oyunun grafikleri, sesleri ve diğer öğeleri iyileştirilerek yeniden yapılandırılmış bir halde karşımıza çıkıyor. Öte taraftan oyun, yeni nesil konsollar için optimize ediliyor. Bu oyunda daha gerçekçi grafikler yer alırken; daha özelleştirilmiş bir kontrol sistemi ve daha yüksek çözünürlükte bir görüntü yer alıyor. Ayrıca oyunun hikayesi de güncelleniyor ve korkunç atmosfer daha gerçekçi bir hale getiriliyor.

Dead Space Remake’in fiyatı şu anda Steam platformu üzerinden 999,999 TL olarak görülüyor. Öte taraftan oyunun Deluxe paketi ise 1.199,99 TL karşılığında satılıyor. Oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği yer almayacak. PC platformunda oyunun sistem gereksinimleri şunlar olacak: