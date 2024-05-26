WhatsApp ve MSN’in “babası” ICQ kapanıyor

Bir döneme damgasını vuran ICQ programı için yolun sonuna gelindi. Anlık mesajlaşma uygulamalarının “atası” olarak nitelendirilen program, 30 yıllık etkileyici bir geçmişe sahip. 90’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında sıklıkla kullanılan platform artık tarihin tozlu rafları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Şu anda 100 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ev sahipliği yapan anlık mesajlaşma uygulaması ne yazık ki son dönemlerde eski şöhretini yakalayamadığı ve teknolojik dönüşüme ayak uyduramadığı için sonlandırılıyor. Şu anda piyasada mevcut olan WhatsApp ve Telegram gibi platformlarla rekabet etmekte güçlük çeken ICQ’nun Haziran ayı sonundan itibaren faaliyetlerini sonlandıracağı açıklandı.

ICQ 26 Haziran’da kullanıcılara veda ediyor

ICQ’nun kapanması pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından üzüntüyle karşılandı. Birçok kişi için nostaljik bir ikon olarak görülen mesajlaşma hizmetinin 26 Haziran’da fişinin çekileceği belirtildi. ICQ’nun sahibi olan Rusya merkezli VK şirketi, uygulamanın kapanmasıyla birlikte mevcut kullanıcılarını VK Messenger ve VK WorkSpace hizmetlerine yönlendirdi.

1995 yılında İsrail merkezli Mirablis firması tarafından kurulan mesajlaşma uygulaması 1998 yılında AOL tarafından satın alındı. Platform 2001 yılında en popüler dönemini yaşayarak 100 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler olan program, 2000’li yılların ortalarında ne yazık ki dönüşen teknolojiye ayak uyduramadı. Bunun üzerine uygulama 2010’da VK firmasına satıldı ve ICQ için karanlık dönem tam olarak burada başladı. Eski halinden eser kalmayan uygulama gün geçtikçe kullanıcı kaybederek zayıfladı.

2014 yılında VK firması ICQ’yu daha modern bir hale getirerek yeniden bir lansman düzenledi. Başlangıçta uygulama kullanıcılar tarafından yeniden benimsenmeye başlayıp ilgisini artırdı. Fakat en güçlü rakiplerinden biri olan WhatsApp’ın hızlı yükselişi ve Meta şirketinin WhatsApp’ı satın alıp daha da büyütmesiyle ICQ’nun aktif kullanıcı sayısı yeniden dibe çakıldı. Sonucunda ise VK artık uygulamayı devam ettirmemeye karar verdi.

ICQ’nun ileride geri dönebileceği ima edildi

ICQ’nun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşım büyük bir dikkat yarattı. Arnold Schwarzenegger’in yer aldığı Terminatör filminden bir GIF’e yer veren platform, karakterin meşhur “Geri döneceğim” repliğini paylaştı. Bu paylaşım kullanıcıların aklında bazı soru işaretleri bıraktı.

Haziran ayı sonunda fişi çekilecek olan ICQ için yolun sonu yaklaşsa da VK’nın platformla ilgili yeni fikirler üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. ICQ’nun ilerleyen dönemlerde yeniden karşımıza çıkacağı açık bir şekilde ima ediyor.