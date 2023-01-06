Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden WhatsApp’a her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün yapmış olduğu duyuru ile birlikte kullanıcılarına proxy desteği sunmaya başladığını bildirdi. İnternet altyapısında sorun yaşayan ya da dünyanın farklı noktalarında hükümet baskısı yaşayan muhalif bireyler için bu özellik resmen duyuruldu. Siz de hemen cihazınızdan uygulamanızı en güncel sürüme getirerek, bu yeni seçeneği etkinleştirebilirsiniz.

Şirket, yeni özelliğini yalnızca bağlantı sorunu yaşayan ya da siyasi olarak baskı gören kişilere tavsiye ediyor. Bunun dışındaki kullanıcılara, proxy kullanılması önerilmiyor. WhatsApp resmi internet sitesi üzerinden bu özellikle alakalı olarak, “2023 için dilediğimiz, internet kesintilerinin asla yaşanmaması yönündedir. İran’da aylardır görmüş olduğumuz kesintiler, insanların haklarını inkar ediyor ve insanlara acil yardım uygulanmasının önüne geçiyor,” ifadelerini kullandı.

Proxy nedir ve ne işe yarar?

Tıpkı bir VPN gibi çalışan proxy özelliği, bunu daha sınırlı bir şekilde, farklı yollardan sunuculara bağlantıya izin vererek gerçekleştiriyor. Genel olarak internetin hükümet yetkilileri tarafından kontrol edildiği ülkelerde yaşayan mobil kullanıcılar için temel bir araç olan bu özellik, aynı zamanda internet bağlantısını optimize etmek için de tercih ediliyor.

WhatsApp, medya ve durum içerikleri de dahil olmak üzere tüm trafik bilgilerinin proxy özelliğinde bile uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunmaya devam edeceğini açıkladı. Uygulama içi tüm verilere yalnızca alıcılar ve gönderen kişiler erişim sağlayabiliyor. Uzaktan herhangi bir kişi bu verilere ulaşmaya çalıştığı takdirde ise yalnızca dağınık birtakım verilerle karşılaşıyor. Platform, çatı şirketi olan Meta’nın ve program geliştiricilerinin bile bu mesajlara hiçbir şekilde erişemediğini vurguluyor.

WhatsApp proxy özelliği nasıl kullanılır?

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, proxy özelliğini yalnızca birkaç saniye içinde çalıştırmanıza olanak tanıyor. Ancak önemli bir hatırlatma yapmak gerekirse, şirket bunun için kullanıcılarına herhangi bir proxy sunucu numarası sağlamıyor. Proxy adreslerini bulmak tamamen kullanıcılara kalıyor. Bu nedenle kullanıcıların özel verilerini güvence altına alması için yalnızca güvendiği sunucuları tercih etmeleri öneriliyor. Aksi takdirde kritik tehlikelerle karşı karşıya kalınabileceği hatırlatılıyor.

Eğer bir sunucu adresine sahipseniz, sadece aşağıdaki adımları takip ederek birkaç saniye gibi kısa bir süre içerisinde proxy özelliğini aktif hale getirebilirsiniz:

Uygulamanızı güncelledikten sonra WhatsApp’ın seçenekler menüsüne dokunun. Ayarlar sayfasına girin. Depolama ve Veriler ekranını açın. Sayfanın alt kısmında yer alan proxy sunucusu ayarları seçeneğine dokunun. İstenen sunucu adresini girin ve işleminizi onaylayın.

WhatsApp proxy özelliği şu anda iOS ve Android uygulamalarında mevcut. Siz de hemen bu özellikten yararlanmak istiyorsanız, öncelikle uygulamanızı en güncel seviyeye getirin. Ardından yukarıdaki adımları izleyerek bu fonksiyondan yararlanmaya başlayabilirsiniz.