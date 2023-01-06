BDDK cep telefonları için taksit limitlerini artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bugün önemli bir haber ile gündeme geldi. BDDK’dan gelen resmi açıklamaya göre teknolojik ürünlerin satışıyla alakalı beklenen düzenleme gerçekleştirildi. Taksitli elektronik ürün satışlarına getirilen sınır, BDDK’nın aldığı yeni kararla beraber esneklik kazandı. Yeni yılın ilk günlerinde kurul, vatandaşların yüzlerini güldürecek o gelişmeleri aktardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan yeni kararla birlikte vatandaşların cep telefonu satın alımı daha kolay bir hale gelecek. Şimdiye kadar cep telefonu satışlarında uygulanan tüketici kredilerinde vade sınırı 5 bin TL olarak belirlenirken; bu rakam 12 bin TL olarak güncellenmiş durumda.

12 bin TL altı telefonlarda 12 ay vade imkanı uygulanacak

BDDK, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapmış olduğu değişikliklerle beraber cep telefonu satın alımında geçerli olan 5 bin TL tüketici kredisi sınırını 12 bin TL’ye yükseltti. Bu düzenlemeyle birlikte vatandaşlar daha fazla telefon seçeneğine, daha cazip vade imkanlarıyla ulaşmaya hak kazandı. 12 bin TL altındaki telefonlar için uygulanacak olan vade sınırı ise 12 ay olarak belirlendi. 12 bin TL’nin üzerindeki cihazlarda ise vade süresi 3 ay şeklinde uygulanmaya devam edecek.

BDDK’nın almış olduğu yeni kurul kararı, yenilenmiş ürünleri de kapsıyor. Alınan bu kararla beraber ‘yenileme merkezi’ ya da ‘yetkili satıcı’ niteliğindeki tüm ürünlerde, kredi kartlarındaki taksitlendirme süresi için tutar sınırı ortadan kaldırıldı. Yenilenmiş cihazlara 12 ay vade imkanı belirlendi.

Pek çok kişi tüketici kredilerine yöneliyordu

Şimdiye kadar 5 bin TL limite sahip olan elektronik ürünlerde tüketici kredisi nedeniyle vatandaşlar, istedikleri akıllı telefonları satın almak için bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyordu. Kredi limitinin düşük olması sebebiyle pek çok kişi, yüksek kredi oranlarına rağmen çözümü bu yolda bulmuştu. Fakat yeni BDDK duyurusuyla birlikte kredi limitlerinde değişikliğe gidilerek kullanıcılara kolaylık sağlanmış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla beyaz eşya alışverişlerinde maksimum 9 ay, elektronik eşya alımlarında 4 ay, bilgisayar ürünlerinde 12 ay, tablet siparişlerinde 6 ay taksit sınırı bulunuyor. 5.000 TL altı televizyonlarda 9 ay, 5.000 TL’nin üstündeki televizyonlardaysa maksimum 4 ay taksit imkanı yer alıyor. Son güncellemeyle beraber 12.000 TL’nin altındaki telefonlarda 12 ay vade oranıyla 12 bin TL limit bulunuyor. 12 bin TL’nin üstündeki telefonların vade oranı ise 3 ay ile sınırlı kalacak.