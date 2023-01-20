TurkNet internet fiyatlarına büyük bir zam yaptı

1996 yılından bu yana ülkemizde başarıyla hizmet veren internet servis sağlayıcısı TurkNet yüksek hızlı, kotasız, sınırsız ve taahhütsüz internet fırsatlarıyla pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. 1000 Mbps hıza kadar performans canavarı bir internet iddiasıyla tanınan firma, aynı zamanda CDN ile Peering anlaşmaları sayesinde Netflix ve Steam platformlarına bağlantı konusunda da zirvede yer alıyor. Fiber hızıyla adından sıkça söz ettiren ve oyunculara özel düşük ping değeri sunan şirket, bugün önemli bir konuda gündeme geldi. İçinde bulunduğumuz ekonomik gidişata direnemeyen marka, sabit internet fiyatlarında büyük bir zam gerçekleştirdi.

TurkNet internet fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam yaptı

SpeedTest tarafından gerçekleştirilen istatistiklerde ‘Türkiye’nin en hızlı interneti’ unvanına erişen TurkNet, bugün kullanıcılarını SMS ve e-posta aracılığıyla bilgilendirdi. Fiyatlarında ciddi miktarda zam yapan şirket, Şubat 2023 itibariyle yeni rakamların geçerli olacağını açıkladı. Zamla alakalı kullanıcıların telefonlarına gelen mesaj şu şekilde oldu:

“Değerli TurkNet’li, x numaralı hizmetinizin fiyatı Şubat 2023 tarihli faturanıza yansıyacak şekilde 249,90 TL olarak güncellenmiştir. Özgür internete en rahat şekidle sahip olmanız için her koşulda destek olacak çözümleri düşünüyoruz. 10 aylık internet hizmetinizi 199,90 TL’den taksitli veya tek çekim olarak ödemek ister misiniz? Fırsattan yararlanmak için: https://turk.net/online-islemler”

TurkNet’in yaptığı açıklamaya göre daha önce GigaFiber paketi 139.90 TL olarak listeleniyordu. Ancak gelen zamla birlikte bu paket 229.90 TL’ye çıktı. Türk Telekom altyapısı ile hizmet verilen diğer paket ise daha önce 169.90 TL iken önümüzdeki aydan itibaren faturalara 249.90 TL olarak yansıyacak.

Zamlı TurkNet fiyatları pek çok internet kullanıcısının tepkisini toplamış durumda. Başta Twitter olmak üzere kullanıcılar çeşitli sosyal medya platformları üzerinden şirkete karşı tepkilerini ifade ediyor. TurkNet’in destek ekipleri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde oluyor:

“Tüm kullanıcılarımızın bildiği gibi biz gerekmedikçe fiyat değişikliği yapmıyoruz. Piyasa koşulları göz önüne alınarak, kalitemizden ödün vermemek adına bir fiyat güncellemesi yapmamız gerekti. Bu değişikliği de mümkün olan oranda yapmaya çalıştık.”

TurkNet indirimli fiyatlarla internet hizmeti almak isteyen kullanıcılar için 10 Aylık Peşin Ödeme kampanyasını duyurdu. Şirket, hiçbir taahhüt olmadan 10 aylık faturanızı peşin ödediğiniz takdirde, 1.999 TL karşılığında sizlere abonelik hizmeti sağlıyor. Dilediğiniz zaman bu paketi iptal edebilir, aynı zamanda kredi kartına 3 aya varan taksit imkanından yararlanabilirsiniz.

Bu paketin yanı sıra şirket, abonelik satın almak isteyen müşterilere birçok fırsat sunuyor. 1.000 TL’ye kadar taahhüt cayma bedeliniz firma tarafından ödenirken; ayrıca öğrencilere ve öğretmenlere ilk ay ücretsiz internet sunuluyor.