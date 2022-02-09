Türkiye’de Ocak ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Ocak ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye’de popüler olan diziler listesinin ilk sırasında; birtakım hasarlı video kasetleri onaran bir arşivcinin, bunların kayıp yönetmeninin ve şeytani bir tarikatın karıştığı gizemli olayların içine çekilmesiyle gelişen gizem ve gerilim dolu olayları anlatan Archive 81 yer alıyor. Bunu ise sırasıyla; yaşıtlarından tek farkı, babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olması olan 17 yaşındaki Mark Grayson’ı anlatan bir animasyon dizisi Yenilmez, popüler HBO dizisi Game of Thrones, Robert Jordan’ın 14 kitaplık fantastik serisine dayanan Zaman Çarkı ve 17 yaşındaki bir genç kızın ve arkadaşlarının hareketli hayatını anlatan Euphoria takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ocak)

Archive 81 Yenilmez Game of Thrones Zaman Çarkı Euphoria Undone The Boys After Life All of Us Are Dead This Is Us

Ocak ayına ait en popüler filmler arasında ise Otel Transilvanya serisinin dördüncü filmi olan ve Dracula ve ailesinin maceralarını konu edinen Otel Transilvanya: Transformanya yer alıyor. Bunu ise animasyon ve müzikal-komedi türünde bir film olan Şarkını Söyle, açık dünya oyunu olan Free City’de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıra dışı hikayesini konu eden Gerçek Kahraman, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn’li genç Miles Morales’in hikayesini konu eden animasyon filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde ve son zamanların en çok konuşulan filmleri arasında gösterilen, Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın birlikte rol aldığı ve dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu eden Don’t Look Up yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ocak)

Otel Transilvanya: Transformanya Şarkını Söyle Gerçek Kahraman Örümcek Adam: Örümcek Evreninde Don’t Look Up Titane Önemsiz Biri Örümcek Adam: Evden Uzakta Çığlık The Suicide Squad: İntihar Timi

NOT: Veriler 01.01.2022 – 31.01.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.