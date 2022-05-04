Türkiye’de Nisan ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Nisan ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinin ilk sırasında, Breaking Bad dizisin öncesini anlatan ve kısa sürede popüler hale gelen Netflix yapımı Better Call Saul yer alıyor. Bunu ise sırasıyla; Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin başrollerini paylaştığı, denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan bir deniz biyoloğunun ölüm kalım mücadelesini anlatan Netflix yapımı Yakamoz S-245, çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza ve rezidanslarında geçen, üst orta sınıf bir mimarin ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğuna odaklanan Uysallar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham şehrinde faaliyet gösteren bir çeteyi anlatan suç-drama konulu Peaky Blinders ve Sarah Vaughan’ın aynı adı taşıyan ve oldukça ses getiren romanından uyarlanan, David E. Kelley ile Melissa James Gibson’un yaratıcılığını yaptığı mini dizi Bir Skandalın Anatomisi takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Nisan)

Better Call Saul Yakamoz S-245 Uysallar Peaky Blinders Bir Skandalın Anatomisi The Walking Dead Killing Eve Bu Biziz Outlander Russian Doll

Nisan ayına ait en popüler filmler arasında ise; kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu edinen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ilk sırada yer alıyor. Bunu ise sırasıyla; ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatan Bıçaklar Çekildi, 2022’de vizyona giren Amerikan gerilim filmi Sırtımdaki Bıçaklar, Frank Herbert’in aynı isimli popüler kitabından uyarlanarak sinemaya dönüştürülen ve tüm dünyada ses getiren bilim kurgu filmi Dune ve David Yates tarafından yönetilen ve senaryosu J. K. Rowling tarafından yazılan fantezi filmi Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları takip ediyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Nisan)

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Bıçaklar Çekildi Sırtımdaki Bıçaklar Dune Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları Dünyanın En Kötü İnsanı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? Kirpi Sonic Gece Hayvanları Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar

NOT: Veriler 01.04.2022 – 30.04.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.