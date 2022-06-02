Türkiye’de Mayıs ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Mayıs ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinde ilk sırada Cem Yılmaz’ın çok konuşulan mini dizisi Erşan Kuneri yer alıyor. Onu ise Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan ve kısa sürede popüler hale gelen Netflix yapımı Better Call Saul takip ediyor. Devamında ise sırasıyla; cinayet masasından emekli bir özel dedektif olan Harry Bosch’un eski işinin sağladığı yetkinin yokluğunda davaları çözmek için verdiği mücadeleyi anlatan Bosch: Legacy, Zendaya’nın başrolünde yer aldığı ve 17 yaşındaki bir genç kızın ve arkadaşlarının hareketli hayatını anlatan Euphoria ve Netflix’in en popüler bilim-kurgu dizilerinden olan ve sürekli listelerdeki yerini alan Stranger Things yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Mayıs)

Erşan Kuneri Better Call Saul Bosch: Legacy Euphoria Stranger Things Outer Range Güneşin Karanlığında This Is Us Love, Death & Robots Clark

Mayıs ayının en popüler filmleri listesinde ise ilk sırada donanma pilotu olan Pete Mitchell’in (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatan Top Gun filmi bulunuyor. Bunu ise kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu edinen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi takip ediyor. Listenin devamında ise sırasıyla; sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu eden Türk yapımı Dayı: Bir Adamın Hikayesi, 30’larına yeni girmiş enerjik biri olan Julie’nin, hayattaki yerini bulmaya çalışmasını ve bu arayışın etkilediği ilişkilerini konu edinen Dünyanın En Kötü İnsanı ve Ben Macintyre’in İkinci Dünya Savaşı sırasındaki İngiliz Mincemeat Operasyonu hakkındaki kitabına dayanan Mincemeat Operasyonu filmi yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Mayıs)

Top Gun Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Dayı: Bir Adamın Hikayesi Dünyanın En Kötü İnsanı Mincemeat Operasyonu Emergency Dune: Çöl Gezegeni Matrix Resurrections Gucci Ailesi Ölmek İçin Zaman Yok

NOT: Veriler 01.05.2022 – 31.05.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.