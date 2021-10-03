Türkiye’de Eylül ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Eylül ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Eylül ayında Türkiye’de popüler olan diziler listesinde ilk sırada oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan popüler bilim kurgu dizisi The Walking Dead yer alıyor. Bunu son zamanların en çok konuşulan Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, Netflix’in bir diğer İspanya yapımı popüler suç dizisi La Casa De Papel, küçük bir topluluğun yaşadığı işsiz adada hayat bulan esrarengiz bir hikayeyi konu eden Gece Yarısı Ayini ve HBO yapımı Game of Thrones takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Eylül)

The Walking Dead Squid Game La Casa De Papel Gece Yarısı Ayini Game of Thrones Trapped Rick ve Morty Nine Perfect Strangers Mixte American Crime Story

Eylül ayına ait en popüler filmler arasında ise yetenekli bir suikastçinin intikam macerasını konu alan Kate filmi ilk sırada yer alıyor. Bunu Leonardo DiCaprio’nun oyunculukta devleştiği Diriliş filmi, soylu bir kadın ve onun portresini çizmek için görevlendirilen bir ressam arasındaki bir aşk hikayesini anlatan Alev Almış Bir Kızın Portresi, Tom Hardy’nin başrol oynadığı sevilen bilim kurgu dizisi Venom: Zehirli Öfke ve Külkedisi filmleri yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Eylül)

Kate Diriliş Alev Almış Bir Kızın Portesi Venom: Zehirli Öfke Külkedisi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde Matrix Gitmesine İzin Verme Yaşam Kuru James Bond: Casino Royale

NOT: Veriler 01.09.2021 – 30.09.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.