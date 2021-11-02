Türkiye’de Ekim ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Ekim ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Ekim ayında Türkiye’de popüler olan diziler listesinde ilk sırada tüm dünyayı kasıp kavuran ve izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game yer alıyor. İkinci sırada sekiz arkadaşın farklı cinsel deneyimleri keşfetmelerini ele alan Meksika yapımı komedi dizisi El Juego de las Llaves bulunuyor. Bunu ise küçük bir topluluğun yaşadığı ıssız adada hayat bulan esrarengiz bir hikayeyi konu eden Gece Yarısı Ayini, güneş sisteminin en azılı suçlularını yakalamaya çalışan kelle avcılarının maceralarını konu eden ünlü anime Cowboy Bebop ve aynı adlı kitabından uyarlanan danimarka polisiye dizisi The Chestnut Man takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ekim)

Squid Game El Juego de las Llaves Gece Yarısı Ayini Cowboy Bebop The Chestnut Man You My Name Çember Game of Thrones Alice in Borderland

Ekim ayına ait en popüler filmler arasında ise ilk sırada adından da anlaşılacağı üzere polisiye filmi olan Suçlu yer alıyor. Suçlu filmini ise Tom Hardy’nin başrol oynadığı sevilen bilim kurgu dizisi Venom: Zehirli Öfke takip ediyor. Listenin devamında ise Brent Dillon’un yazdığı ve Adam Randall’in yönettiği 2021 yapımı Amerikan korku-gerilim filmi Gecenin Dişleri, James Bond serisinin sevilen filmlerinden olan James Bond: Casino Royale ve başrollerini Robert Pattinson ile Willem Dafoe’nun paylaştığı, uzun süredir bir deniz fenerinin nöbetçisi olan iki adamın geçen zamanla ve yalnızlıkla akıl sağlıklarını kaybedip en derin korkularıyla yüzleşmelerini konu alan Deniz Feneri yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ekim)

Suçlu Venom: Zehirli Öfke Gecenin Dişleri James Bond: Casino Royale Deniz Feneri Cadılar Bayramı Kin James Bond: Spectre İyi Katiller Sevgilim Çığlık

NOT: Veriler 01.10.2021 – 31.10.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.