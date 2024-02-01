Spotify’dan yeni Snapchat paylaşım lensi: Share Track Lens

Spotify ve Snapchat eğlenceli bir ortaklığa imza atarak Share Track Lens adlı yeni müzik paylaşım lensini piyasaya sürdü. Popüler sosyal medya platformu Snapchat’e gelen bu yeni lens seçeneği ile birlikte kullanıcılar, favori şarkılarını takipçileriyle keyifli şekilde paylaşma imkanına sahip olacak.

“İster imza şarkınız ister çalmayı bırakamadığınız yeni bir single olsun, dinlemeyi sevdiğiniz müzik kim olduğunuzun bir parçasıdır” mottosuyla karşımıza çıkan yeni artırılmış gerçeklik lensi, sosyal ağdaki kullanıcıların görünüşlerini ve arka planlarını eğlenceli bir şekilde dönüştürmelerine imkan sağlıyor. Bu lensle beraber kullanıcılar en sevdikleri parçaların kapağında kendilerine ve arkadaşlarına yer verebiliyor.

Snapchat Share Track Lens nasıl kullanılır?

Snapchat’in yeni artırılmış gerçeklik lensi, kullanıcıların Spotify’daki sevdikleri parçaları Snapchat kamerası ile eğlenceli bir tasarım altında sunuyor. Kullanıcıların yaptıkları paylaşımlardan sonra ise lens, tıklanabilir bir bağlantı yoluyla parça bilgilerini aktarıyor. Peki ya bu lens nasıl kullanılır? Bunun için Snapchat uygulamasını açıp yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Spotify uygulamasından paylaşmak istediğiniz parçayı seçin ve paylaşım menüsüne girin. “Snapchat Lens” simgesine dokunun. Snap’iniz için istediğiniz ayarları yapın ve paylaşımınızı tamamlayın.

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu Share Track Lens ile favori parçalarını eğlenceli şekilde arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen kullanıcılar Snapchat ve Spotify uygulamalarının güncel sürümüne sahip olmak zorunda. Aksi takdirde bu özellikten ne yazık ki yararlanmanız mümkün olmayacak.

Her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam eden Spotify, son dönemlerde özellikle de yapay zeka tabanlı araçlar üzerine yoğunlaştı. Snapchat ile işbirliği halinde gelen bu yeni özellik ise şu anda Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil kullanıcılar için resmi olarak sunuldu.

Spotify’ın yanı sıra Snapchat de sürekli olarak kendini yenileyen yapısıyla hala büyük bir kullanıcı tabanını elinde taşıyor. Birçok eğlenceli özelliğe ev sahipliği yapan sosyal ağ, artırılmış gerçeklik lensleriyle kullanıcılarına keyifli içerikler üretme imkanı sunuyor. Günlük ortalama 319 milyon kullanıcıyı misafir eden hizmet, başta Instagram olmak üzere güçlü rakiplerine karşı bu tarz ilgi çekici araçlarla rekabet ediyor.