SkyFi uygun fiyatlı ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sunuyor

SkyFi uydu fotoğrafları ve videolarının herkese kolay bir şekilde erişmesini sağlamak adına önemli bir adım attı. Şirket, uydu görüntülerine uygun fiyatlar karşılığında ulaşmanıza katkıda bulunan önemli bir adımla karşımıza çıktı. Bir süredir test aşamasında olan servis, nihayet mobil ve web uygulamalarıyla herkese açık bir hale geldi. Belirli bir ücret karşılığında elde edebileceğiniz hizmet, en hızlı ve en kaliteli sonuca bütçe dostu rakamlarla ulaşmanıza katkıda bulunacak.

Tüketici odaklı ilk uydu görüntüleri satın alma platformu olarak lanse edilen SkyFi, standart kullanıcıların Dünya’nın istediği bölgesinin fotoğraf ya da videosunu çekme ve arşiv görüntüleri satın alması için hizmet veriyor. Uygulamanın geliştirilmesi için şimdiye kadar 10 milyon dolar para toplayan şirket, ilk olarak 2022 yılının eylül ayında beta sürümü ile piyasada boy göstermeye başladı. Yaklaşık 1.300 kişinin beta test kullanıcısı olarak kayıt olduğu belirtildi.

SkyFi’nin CEO koltuğunda oturan Luke Fischer, platforma yeni kayıt olan kullanıcılardan sık sık geri bildirim talep ettiklerini ve bu sayede hizmeti daha basit bir hale getirmeye çalıştıklarını aktardı. Fischer’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: “Kimse bir satış görevlisiyle konuşmayı, e-posta alışverişini yapmayı, özel bir fiyat teklifi almayı ve kullanım durumunuzu ya da görüntünüzü onaylamalarını beklemeyi sevmez. Bu, erişimi demokratikleştirmek değil, tam aksine darboğaz yapmaktır. Bizler bu süreci hem kullanıcılar hem de bizim için mümkün olduğunca acısız hale getirmek istiyoruz.”

SkyFi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sunuyor

Android, iOS ve web tarayıcıları için yeni bir uygulamayla karşımıza çıkan SkyFi, tüm internet kullanıcılarının detaylı bir şekilde uydu ya da hava görüntülerine ulaşmalarına katkıda bulunuyor. Şirket, yüksek çözünürlüklü videolar ile birlikte multispektral ya da optik fotoğraflar da sunuyor. Öte taraftan şirketin ilerleyen aylarda hiperspektral, gece sensörleri, nesne algılama ve farklı araçlarla kullanıcılarına daha geniş bir hizmet vereceği biliniyor.

“Teknolojinin gücünü insanların ellerine geri veriyoruz. Seçkin birkaç kişiye özel erişim sunan uydular yerine, erkesin kullanımını açık hale getirmek için alanı daha demokratik bir hale getiriyoruz” iddiasıyla yola çıkan şirket, gezegeni keşfetmenin tıpkı evinizin arka bahçesini gezinmek kadar kolay bir hale gelmesini amaçlıyor.

Firma, uydu fotoğrafları için iki farklı fiyatlandırma opsiyonu sunuyor. Bunlardan ilki, kitaplıkta yer alan mevcut uydu görüntülerinin fotoğraflarını içeriyor. Söz konusu paket, 20 dolardan başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Özel uydu fotoğrafları içinse şirket 175 dolar talep ediyor. Kullanıcıların erişimine sunulan dosyaların ne kadar büyük olduğu şimdilik açıklanmazken, 5 kilometrekarelik bir alanda çekilen yüksek çözünürlüğe sahip bir görüntünün boyutunun yaklaşık 5 MB olduğu aktarılıyor. 25 kilometrekarelik alandaki görüntünün ise yaklaşık 50 MB boyuta sahip olduğu belirtiliyor.