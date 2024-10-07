Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri (PC)

Firaxis Games, 1991 yılından bu yana piyasada mevcut popüler simülasyon serisinin bir sonraki büyük bölümü olan Sid Meier’s Civilization 7 için PC sistem gereksinimleri ile ilgili resmi açıklamada bulundu. Şirket, oyunseverlerin beklenen oyunu çalıştırabilmeleri için “minimum”, “önerilen” ve “ultra” olmak üzere üç farklı seçeneği açıkladı.

WCCFTECH’e göre oyuncuların beklenen oyunu Windows’ta çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu donanım seçenekleri netlik kazandı. Fakat ne yazık ki şimdilik Civilization 7’nin Mac için sistem gereksinimleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Ayrıca oyunun Mac’te yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsizliğini koruyor. Serinin 6. oyununun Mac ve Linux platformlarına geldiği göz önüne alınırsa, muhtemelen yeni oyun da bu platformlarda oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Sid Meier’s Civilization 7 oyunculardan güçlü bir donanım istiyor

Firaxis Games tarafından açıklanan Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri tablosu düşük ve önerilen konfigürasyonlarda beklendiği gibi olsa da Ultra seçeneği için şaşırtan bir donanım gereksinimi ortaya koyuluyor. Bu seçenek için oyuncuların üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan bir bilgisayara ihtiyaç duyacağı vurgulanıyor.

Popüler oyun serisi Civilization hiçbir zaman sistem gereksinimleri konusunda bu kadar yüksek bir donanım talep etmemişti. Çoğu oyuncu serinin önceki oyunlarını donanımlarına aşırı yüklenmeden iyi grafiklerle çalıştırabiliyor.

Fakat stüdyonun niyeti bir sonraki büyük oyunda daha farklı olacak gibi görünüyor. Yüksek bir donanım gereksinimi ortaya koyan şirket, bu nedenle yeni oyunla ilgili beklentileri de artırıyor.

Sid Meier’s Civilization VII sistem gereksinimleri

Civilization 7 sistem gereksinimleri ile ilgili paylaşılan tabloyu aşağıdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Minimum Önerilen Ultra Grafik ayarı Düşük Ortalama Yüksek Çözünürlük 1080p 1080p 4K FPS 30 FPS 60 FPS 60 FPS İşlemci Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X Ekran kartı NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380 NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750 NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT RAM kapasitesi 8GB RAM 16 GB RAM 32GB RAM Depolama alanı 20 GB SSD 20 GB SSD 20 GB SSD İşletim sistemi Windows 10/11 64-Bit Windows 10/11 64-Bit Windows 10/11 64-Bit DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Sürüm 12

Merakla beklenen Civilization 7 oyunu 6 Şubat 2025 tarihinde Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak.

Peki ya siz Civilization VII sistem gereksinimleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.