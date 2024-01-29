Yeni iOS tarayıcısı Arc Search yapay zeka özellikleriyle Safari’ye meydan okuyor

The Browser Company iddialı yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapan ve kullanıcı dostu bir arama deneyimi vaat eden yeni iOS tarayıcısı Arc Search ile karşımıza çıktı. AI yetenekleriyle öne çıkan uygulama, iOS’un varsayılan tarayıcısı Safari’ye meydan okuyor.

Safari alternatifi yeni internet tarayıcısı şu anda yalnızca iOS işletim sisteminde hizmet veriyor. Platformun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ise arama işlemini sizin yerinize yapan Browse for Me özelliği oluyor. Bu özellik sayesinde tarayıcı, aradığınız konuyla ilgili altı farklı internet sitesini analiz ediyor ve bu verileri derleyip sizler için pratiklik büyük pratiklik kazandıracak yeni bir metin oluşturuyor.

Arc Search basit arayüzüyle rakiplerinin önüne geçiyor

iOS için yayınlanan yeni internet tarayıcısı, esas olarak Google ve Bing’in üretken yapay zeka araçlarıyla benzer bir şekilde çalışıyor. Bilindiği üzere bu araçlar, çıkan metni aramanın en üst kısmında gösteriyor. Fakat bunlardan farklı olarak Arc Search’te başlıklar, emojiler ve adım adım yönlendirmeler sayesinde oldukça basit arayüzle tek bir sayfa sunuluyor.

Bu sayfadan kaynak bağlantılara erişim imkanı sağlanırken, tüm yanıtların tek bir yerde toplanması sayesinde kullanıcılar için oldukça konforlu ve pratik bir arama deneyiminin önü açılıyor. Böylelikle Arc Search, başta Safari olmak üzere iOS’taki diğer rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Pek çok farklı noktada kullanıcıların isteklerini yerine getirmeye yardımcı olmayı vadeden yeni internet tarayıcısı, reklam engelleme özelliğini de yerel olarak bünyesinde taşıyor. Aynı zamanda sekmeleri tarayıcıyla senkronize etme imkanı ve internet sitelerindeki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıran yerel bir okuma moduna da ev sahipliği gerçekleştiriyor.

Windows sürümü için yeşil ışık geldi

Daha önce macOS için Arc Browser’ı geliştiren The Browser Company imzalı Arc Search, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak her anlamda pratik bir hizmet vermeyi amaçlıyor. Tarayıcının bu yılın ilk yarısında Windows sürümü ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

The Browser Company CEO’su Josh Miller, Arc Search’ü yaratma sürecini X hesabından anlattı. Miller’ın açıklamasına göre bu proje birkaç faktör etrafında şekillendi. Öncelikli sebep, insanların hafta sonları bilgisayar kullanmayı sevmemeleri olarak belirtildi. Platformun mobil versiyonunun masaüstü sürümünün bir uyarlaması gibi görünmesi ve kullanıcı deneyimi konusunda epey zayıf kalması, şirketi buna itti.

Şu anda yalnızca iPhone cihazlarında hizmet veren Arc Search uygulaması tamamen ücretsiz bir şekilde Apple App Store platformundan indirilebiliyor. Uygulamanın Android sürümünün gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Muhtemelen şirket, yakın vadede böyle bir hamle planlamıyor.