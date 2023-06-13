Reddit toplulukları, yüksek ücret planını protesto ediyor

Reddit kullanıcıları büyük bir protesto ile popüler sosyal ağa karşı seslerini duyurmaya çalışıyor. Binlerce forumun tepki olarak karartılması ile birlikte platformda şimdiye kadar görülen en büyük protestolardan bir tanesi düzenleniyor. Tamamen gönüllü bir şekilde gerçekleştirilen bu eylem, grupların içeriğinin görünürlüğünü kısıtlıyor ve hatta uygulamanın müzik, tarih, spor ve video oyunlarına adanmış en büyük online topluluklarını ciddi bir şekilde etkiliyor.

Reddit’e karşı gerçekleştirilen protestolar şimdiden büyük bir ses getirmiş durumda. Protestolara binlerce küçük topluluğun yanı sıra her biri en az 10 milyon abone sayısına sahip olan 25’in üzerinde alt dizin de katılım sağlıyor. Peki ya bu protestoların sebebi ne? İşte detaylar…

Reddit toplulukları neden platformu protesto ediyor?

Platformda çok sayıda topluluğun katılım gösterdiği protestoların sebebi, Reddit’in bazı üçüncü taraf uygulamalarının uygulamaya erişmeye devam etmesi için milyonlarca dolarlık yüksek ücretler almaya planından kaynaklanıyor. Bu plan, birkaç önde gelen geliştiricinin gelecek aydan itibaren tahsil edilmeye başlanacak olan yeni maliyetleri karşılayamayacakları için uygulamalarının kapatıldığını duyurmasına neden oldu.

Reddit platformunun kurumsal yönetimiyle kullanıcıları ve geliştiricileri arasında yaşanan bu anlaşmazlık büyük bir dikkat topladı. Kullanıcılar yıllardır Reddit’in üçüncü taraf uygulamaları üzerinden gönderilere göz atabiliyor, yorum yazabiliyor ve fotoğraf ya da video gibi multimedya içerikleri paylaşabiliyor. Fakat şirket, uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla aynı erişim düzenini sürdürmek için uygulama geliştiricilerinden oldukça ciddi miktarlarda ücret talep etmeye başlamış durumda.

The Verge’ün haberine göre bu değişiklik Reddit kullanıcılarından daha yüksek miktarlarda para kazanmaya odaklanıyor. Geçen hafta Apollo uygulamasının geliştiricisi olan Christian Selig, Reddit’in uygulamasını çalışır durumda tutmak için yılda 20 milyon dolar ücret almak istediğini bildirmişti. Bunun ışığında ise Selig, ne yazık ki yüksek fiyatlarla baş edemeyeceğini dile getirip uygulamanın kapatıldığını aktarmıştı.

Reddit aynı zamanda Selig ile yaptığı özel görüşmenin ayrıntılarını yanlış sunarak geliştirici topluluğunun ciddi bir kısmında gerilimi artırdı. Ayrıca Selig’in şirkete şantaj yaptığını ileri sürdü. Fakat Selig, Reddit’in kurucu ortağı ve CEO’su olan Steve Huffman tarafından kullanıcılar ile bir soru cevap oturumunda doğrulanan şirketle görüşmeyi kayıt altına almıştı.

Reddit platformunu eleştiren kullanıcılar, platformun dayattığı yüksek ücretlerin, birçok kullanıcının uygulamayı tescilli uygulamasından daha yavaş, hatalı ve daha düşük olduğunu düşündüğü üçüncü taraf uygulamalardan gelen rekabeti ortadan kaldıracağını dile getiriyor. Aynı zamanda bu önlemlerin, ücretli ya da sözleşmeli çalışanlara dayanan diğer büyük sosyal ağların aksine, Reddit’in kullanıcılara devrettiği bir iş olan Reddit’teki forumların moderatörlüğünden sorumlu gönüllü topluluğa zarar vermesinden korkuluyor.

Reddit için pek çok büyük topluluk protesto gerçekleştirmeye devam ederken, bazı kullanıcılar ise bu noktada şirketi haklı buluyor. Platformun API erişimi için fiyat belirleme hakkına sahip olduğunu ve kullanıcıların uygulamadaki verilere nasıl eriştiklerini kontrol eden bir firma olduğunu savunuyor.