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    Realme GT Neo 6 SE tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni Realme GT Neo 6 SE modelinin tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu.
    Realme GT Neo 6 SE

    Realme’nin yeni akıllı telefonu için geri sayım başladı. Realme GT Neo 6 SE modeli çok yakında ilk olarak Çin pazarında piyasaya duyurulacak. Lansman etkinliğine oldukça kısa bir süre kalan cihaz sürpriz bir sızıntıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

    Yeni Realme telefonu ile ilgili ortaya çıkan son detaylar, cihazın tasarımıyla alakalı önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra telefonun donanımıyla alakalı da ciddi bilgiler elde ediliyor. Modelin sızdırılan teknik özellikleri, GT Neo 6 SE’den tüketicilerin neler bekleyebileceğine dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

    Realme GT Neo 6 SE tasarımı

    Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre yeni Realme telefonu tasarım noktasında GT Neo 5 SE’ye göre bazı farklılıklarla karşımıza çıkacak. Sızdırılan prototip görüntüsünde cihazın soldan sağa yatay olarak uzanan bir kamera dizilimi sunuyor. Serinin bir önceki modelinde ise şirket, arka panelin orta kısmında dikdörtgen bir kamera modülü tercihinde bulunmuştu.

    Realme GT Neo 6 SE modeli arka tarafta üç dairesel üniteyle ve dörtlü kamera sistemiyle gelerek halefine göre mobil fotoğrafçılık yönünden önemli bir sıçrama elde edecek gibi görünüyor. Fakat yine de sızdırılan prototipte, sağ tarafta yer alan çift hazneli dairede bir LED flaşın da yer alabileceği, yani telefonun yine üçlü kamerayla sunulabileceği öne sürülüyor. Yine de bunun doğrulanması için muhtemelen cihazın lansman gününe kadar beklememiz gerekecek.

    Digital Chat Station
    Görsel: Digital Chat Station

    Estetik açıdan ilgi çekici bir tarz ortaya koyacak Realme cihazı, düz yan paneller ve arka kısmıyla tüketiciler için öne çıkan bir seçenek olacak. Telefonun sağ tarafında ses kontrol ve güç butonları yer alacak. Ancak ne yazık ki modelin ön kısmının nasıl bir görünüm sunacağı henüz bilinmiyor.

    Realme GT Neo 6 SE teknik özellikleri

    Realme GT Neo 6 SE teknik özellikleri hakkında yeni detaylar geldi. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipinden güç alması beklenen cihaz, bu sayede yüksek bir performansa kapı aralayacak.

    8T LTPO ekran deneyimine ev sahipliği yapacağı öne sürülen Realme modeli, bu sayede kategorisinde tek olmayı başaracak. 144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılık ortaya koyacak ürün, 1.5K çözünürlük desteği içerecek. 100 watt hızlı şarj gücüne sahip cihazda 5.500 mAh pil kapasitesi taşınacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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