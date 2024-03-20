Realme GT Neo 6 SE tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Realme’nin yeni akıllı telefonu için geri sayım başladı. Realme GT Neo 6 SE modeli çok yakında ilk olarak Çin pazarında piyasaya duyurulacak. Lansman etkinliğine oldukça kısa bir süre kalan cihaz sürpriz bir sızıntıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Yeni Realme telefonu ile ilgili ortaya çıkan son detaylar, cihazın tasarımıyla alakalı önemli ipuçlarını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra telefonun donanımıyla alakalı da ciddi bilgiler elde ediliyor. Modelin sızdırılan teknik özellikleri, GT Neo 6 SE’den tüketicilerin neler bekleyebileceğine dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Realme GT Neo 6 SE tasarımı

Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre yeni Realme telefonu tasarım noktasında GT Neo 5 SE’ye göre bazı farklılıklarla karşımıza çıkacak. Sızdırılan prototip görüntüsünde cihazın soldan sağa yatay olarak uzanan bir kamera dizilimi sunuyor. Serinin bir önceki modelinde ise şirket, arka panelin orta kısmında dikdörtgen bir kamera modülü tercihinde bulunmuştu.

Realme GT Neo 6 SE modeli arka tarafta üç dairesel üniteyle ve dörtlü kamera sistemiyle gelerek halefine göre mobil fotoğrafçılık yönünden önemli bir sıçrama elde edecek gibi görünüyor. Fakat yine de sızdırılan prototipte, sağ tarafta yer alan çift hazneli dairede bir LED flaşın da yer alabileceği, yani telefonun yine üçlü kamerayla sunulabileceği öne sürülüyor. Yine de bunun doğrulanması için muhtemelen cihazın lansman gününe kadar beklememiz gerekecek.

Estetik açıdan ilgi çekici bir tarz ortaya koyacak Realme cihazı, düz yan paneller ve arka kısmıyla tüketiciler için öne çıkan bir seçenek olacak. Telefonun sağ tarafında ses kontrol ve güç butonları yer alacak. Ancak ne yazık ki modelin ön kısmının nasıl bir görünüm sunacağı henüz bilinmiyor.

Realme GT Neo 6 SE teknik özellikleri

Realme GT Neo 6 SE teknik özellikleri hakkında yeni detaylar geldi. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipinden güç alması beklenen cihaz, bu sayede yüksek bir performansa kapı aralayacak.

8T LTPO ekran deneyimine ev sahipliği yapacağı öne sürülen Realme modeli, bu sayede kategorisinde tek olmayı başaracak. 144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılık ortaya koyacak ürün, 1.5K çözünürlük desteği içerecek. 100 watt hızlı şarj gücüne sahip cihazda 5.500 mAh pil kapasitesi taşınacak.