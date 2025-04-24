Realme Buds Air 7 Pro uzun pil ömrüyle duyuruldu

Realme Buds Air 7 Pro resmen tanıtıldı.

İlk olarak Çin'de satışa sunulan kablosuz kulaklık, ilgi çekici yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.

Cihazın renk seçenekleri arasında Kum Beyazı, Alev Kırmızısı, Gümüş Limon Yeşili ve Rüzgar Yeşili yer alıyor.

Realme Buds Air 7 Pro etkileyici özellikleri ile resmen tanıtıldı. Aktif gürültü engelleme, IP55 dayanıklılığı ve yapay zeka özelliklerini bir araya getiren cihaz, Çin’de satışa sunuldu. Rekabetçi bir fiyata sahip olan ürün, birinci sınıf tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Modern bir görünüme sahip olan Realme Buds Air 7 Pro, selefi Buds Air 6 Pro’nun daha gelişmiş bir sürümü olarak geliyor. Cihaz çeşitli ses ve kullanılabilirlik özelliklerini iyileştiriyor. Yeni model yüksek çözünürlüklü ses oynatma özelliği sunuyor. Aramalarda, gerçek zamanlı çevirilerde veya oyunlarda kullanımda günlük hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

Realme Buds Air 7 Pro özellikleri

Realme’nin yeni kablosuz kulaklık cihazının kalbinde çift sürücülü bir ses sistemi yer alıyor. Güçlü baslar için 11 mm’lik bir woofer ve ayrıntılı tizler için 6 mm’lik düzlemsel bir tweeter bulunuyor.

Üretim 20 Hz ile 40 kHz frekans aralığını kapsıyor. LHDC 5.0 desteği 1000 kbps’ye kadar bit hızlarını ve 192 kHz örneklemeyi garanti ediyor.

GSMArena’nın haberine göre 5000 Hz bant genişliğine sahip olan model, 53 dB’ye kadar aktif gürültü önleme (ANC) özelliğini destekliyor. Böylelikle kullanıcının kulak kanalına ve ortama göre otomatik olarak ayarlanıyor.

Aramalar için yapay zeka gürültü azaltma teknolojisine ve rüzgar direncine sahip altı adet mikrofon bulunuyor. Bu unsur, gürültülü ortamlarda bile netliği artırmaya yardımcı oluyor.

Realme Buds Air 7 Pro gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği sayesinde yüz yüze görüşmelerin 32 dile çevrilmesi ve yapay zeka destekli soru asistanı gibi işlevler sunuyor. ANC kapalıyken cihaz 48 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Özellik açıkken bu süre 26 saat olarak belirtiliyor. Sadece 10 dakikalık hızlı şarjla bir saat ekstra kullanım süresi elde edilirken, tam şarj ise yaklaşık iki saat sürüyor.

Sadece 45 ms gecikme süresine sahip olan kulaklık, oyunlarda anında tepki vadediyor. Model aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliğine sahip. Aynı zamanda Windows’ta Swift Pair uyumluluğu sayesinde cihazlar arası geçiş daha kolay hale geliyor.

Dört renk seçeneğiyle (Kum Beyazı, Alev Kırmızısı, Gümüş Limon Yeşili ve Rüzgar Yeşili) sunulan kulaklıklar, fırçalanmış yüzeyli ve sentetik deri detaylara sahip bir şarj kutusuyla birlikte geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığı garanti eden IP55 koruma sertifikası bulunuyor.

Realme Buds Air 7 Pro fiyatı

Yeni Realme kulaklığı şu anda Çin pazarında 449 CNY (yaklaşık 2 bin 300 TL) karşılığında satılıyor. Fakat henüz küresel lansman için bir tarih paylaşılmadı. Modelin yakın zamanda diğer pazarlara da ulaşması bekleniyor.