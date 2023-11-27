Realme 5 yılda 200 milyon satışa ulaştı

OPPO, OnePlus ve Vivo markalarının da sahibi olan BBK Electronics’in 2018 yılında Sky Li önderliğinde kurduğu Çinli akıllı telefon üreticisi Realme kısa sürede dünyanın en hızlı büyüyen markalarından bir tanesi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2022 yılında dünya çapında 100 milyondan fazla akıllı telefon satışı elde ettiği bilinen marka, Counterpoint Research tarafından yayınlanan son rapora göre küresel olarak 200 milyon satışı geride bıraktı. Bu sayede şirket; Apple, Samsung, Huawei ve Vivo’nun ardından listede beşinci basamaktan kendine yer buldu.

Dünya genelinde 200 milyon satış rakamlarını gören Apple, Samsung, Huawei ve Vivo’den sonra listeye Realme de dahil oldu. Realme’nin gerçekleştirdiği bu başarı, markayı aynı çatı altında yer aldığı OPPO, OnePlus ve Vivo’dan da daha ayrıcalıklı bir hale getiriyor. Bununla birlikte şirket, Google’ın geliştirdiği Pixel serisi akıllı telefonları da gerisinde bırakmış oluyor.

Realme yönetiminden satış başarısına ilişkin açıklama

Counterpoint Research tarafından aktarılan diğer bir dikkat çeken nokta ise Vivo, Huawei, Samsung ve Apple’dan oluşan listenin ilk dört devinin, Realme’den daha uzun bir zaman diliminde 200 milyon çıtasını aşması oluyor. Realme bu başarıya yalnızca 5 yılda ulaşıyor. Bununla birlikte şimdiye kadar yalnızca 14 şirketin 200 milyon telefon satışına ulaştığının altı çiziliyor.

Realme’nin bu başarıyla alakalı şirket kurucusu ve CEO’su Sky Li’den şu açıklama geliyor:

“Realme olarak, çeşitli küresel hedef kitlemizin gelişen ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayan yenilikçi, ileri teknoloji sağlamaya kendimizi adadık. Bu başarı, sektördeki önemli bir oyuncu olarak konumumuzu güçlendiriyor ve sınırları zorlamaya ve yeni standartlar belirlemeye her zamankinden daha fazla motive oluyoruz. Müşterilerimize, ortaklarımıza ve medyaya sürekli destekleri için içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu başarı sadece bir rakam değil; Realme ruhunun ve canlı topluluğumuzun ortak başarısının bir yansımasıdır. Geleceğe baktığımızda, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza en son teknolojiyi ve olağanüstü deneyimler sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

Realme Pazarlama Direktörü Xu Qi ise markanın 5 yılda 200 milyon satış rakamlarına ulaşması konusunda şunları söyledi: