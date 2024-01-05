Realme 12 Pro serisinin tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu

Realme çok yakında yeni akıllı telefon serisini piyasaya sunacak. İlk olarak Çin pazarında duyurulması beklenen cihazlar, daha sonrasında ise küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. Üst düzey özelliklere sahip olacağı tahmin edilen Realme 12 Pro serisi modelleri için geri sayım başlarken, cihazların tasarımları ve renk seçenekleri de gün yüzüne çıktı.

Realme’nin merakla beklenen yeni akıllı telefon serisinin üst düzey seçenekleri olarak lanse edilecek Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro+ cihazlarıyla alakalı sürpriz detaylar ortaya çıktı. Çinli sosyal medya platformu Weibo’da Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre beklenen modeller 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. Büyük olasılıkla Ocak ayı sonuna kadar duyurulacağı düşünülen modellerin render görüntüleri yayınlandı.

Realme 12 Pro serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Ortaya çıkan yeni görüntülere göre merakla beklenen akıllı telefonlar, ince çerçeve yapısı ve orta kısımda yer alan bir delik çentik detayıyla kavisli bir ekran deneyimi sunacak. Arka kısımda dört adet sensöre yer veren cihazlar, dairesel kamera modülünde ayrıca bir LED flaş taşıyacak. Son derece modern ve şık bir tasarıma sahip olacağı anlaşılan telefon serisi, yalnızca görünümüyle değil, performansıyla da adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Siyah, turuncu ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkması beklenen Realme 12 Pro serisi, tıpkı selefi olan Realme 11 serisinde olduğu gibi turuncu ve beyaz seçeneklerde yine vegan deri kaplama fikrini devam ettirecek. Siyah versiyonun ise cam kaplamaya sahip olacağı düşünülüyor.

İddialara göre heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonlar, performans canavarı bir donanıma kapı aralayacak. Realme 12 Pro modelinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor. Daha üst düzey bir donanıma sahip olacak Realme 12 Pro+’da ise Snapdragon 7s Gen 2 çipinin yer alması bekleniyor. Her iki cihaz da muhtemelen 12 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekranla gelecek.

Mobil fotoğrafçılık noktasında da iddialı görünen Realme 12 Pro serisi, etkileyici bir çekim kalitesi vaat edecek. Realme 12 Pro’da 50 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 32 MP telefoto lens yer alması bekleniyor. Realme 12 Pro+ modelinde ise ondan farklı olarak 64 MP ana kamera ve 3x optik yakınlaştırma desteğinin bulunacağı belirtiliyor.