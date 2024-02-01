IBM yöneticilere rest çekti: “Ya ofise dönün, ya istifa edin”

Pandemi ile birlikte hayatımızda daha önemli bir rol üstlenmeye başlayan “uzaktan çalışma” formülü yavaş yavaş yeniden hayatımızdan çıkmaya başlıyor. Pek çok büyük teknoloji devi, son dönemlerde uzaktan çalışma metodundan vazgeçmeye başladı. Bu şirketlerden bir tanesi olan ve bununla alakalı katı bir tutum sergileyen IBM şirketi, yöneticilerine adeta rest çekerek ya ofisin yakınlarında bir yere taşınmalarını ve haftada en az 3 gün ofise gelmelerini, ya da istifa etmelerini tavsiye etti.

Bloomberg’in haberine göre IBM, göndermiş olduğu şirket içi mektuplarda yöneticilerini açık bir şekilde iki tercih arasında karar vermeye itiyor. IBM tarafından alınan bu karar, teknoloji şirketlerinde bir süre oldukça yaygınlaşan uzaktan çalışma disiplininin artık sonunun gelmeye başladığına işaret ediyor. Pek çok şirket artık fiziksel çalışmayı uzaktan çalışmaya göre daha verimli buluyor.

IBM, uzaktan çalışanlar için Ağustos ayına kadar süre verdi

Uzaktan çalışma sisteminden kopmaya odaklanan IBM, yöneticilerin şirkete yakın bir konumda yaşayıp ofiste daha sık vakit geçirmelerini istiyor. Bu bağlamda şirket, çalışanlarının IBM ofislerine en fazla 50 mil uzaklıkta yaşamaları gerektiğini bildiriyor. Bu uzaklığın yaklaşık 80.47 kilometreye eşdeğer olduğunu da eklemekte yarar var.

IBM, çalışanların Ağustos ayına kadar taşınma işlemlerini tamamlamalarını istiyor. Sonrasında ise yönetici kademesinin haftada en az 3 gün ofiste çalışmalarını ve düzenli olarak rapor vermelerini talep ediyor. Bu şartlara uyum sağlamayan çalışanların ise işten ayrılması gerektiği ifade ediliyor.

Bloomberg, bir IBM sözcüsünün bu haberi doğruladığını aktarıyor. Şirket sözcüsü, personellerin esnekliğinden taviz vererek yüz yüze etkileşimlerin artırılacağını ve daha dengeli bir çalışma ortamı sağlanmaya odaklanıldığını dile getirdi.

IBM CEO’su geçen yıl uzaktan çalışma sisteminden vazgeçmeyeceklerini bildirmişti

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında IBM CEO’su Arvind Krishna, Bloomberg’e verdiği bir demeçte, çalışanlarını ofise dönmeye zorlamayacaklarını bildirmişti. Fakat tecrübeli yönetici, bununla birlikte evden çalışan kişilerin daha dezavantajlı bir durumda olduğunu da eklemişti. Krishna’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle olmuştu:

“Кıѕа vаdеdе muhtеmеlеn ауnı dеrесеdе ürеtkеn оlаbіlіrѕіnіz, аnсаk kаrіуеrіnіz bundаn zаrаr görесеktіr. Ваşkа bіr rоlе gеçmеk muhtеmеlеn dаhа аz оlаѕıdır. Dаhа zоr оlасаk. İmkаnѕız dеğіl аmа muhtеmеlеn çоk dаhа zоr оlасаk.”

Geçen sene 3 bin 900’den fazla personelini işten çıkaran IBM şirketi bu yıl da yeniden yapılandırma sürecine devam ederek benzer adımlar izleyecek gibi görünüyor. Yakında yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanan şirket, özellikle de ofise dönmemekte ısrarcı olan çalışanlarını eleyerek kendine yeni bir rota çizecek.

Teknoloji devleri tek tek ofislere dönmeye başladı

Son dönemlerde pek çok büyük şirket, uzaktan çalışma sistemiyle ilgili geri adımda bulunarak çalışanlarını yeniden ofise çağırmaya başladı. Bunlardan bir tanesi olan Meta, geçen yıl tüm çalışanlarını ofise çekti ve çalışma sistemini daha katı bir hale getirdi.

Benzer bir şekilde Twitter, yani yeni adıyla X platformu da uzaktan çalışmayı büyük ölçüde sınırlandırdı. Öte yandan Netflix de bu sistemden tamamen vazgeçerek ofis ortamına dönen şirketler arasına girdi.