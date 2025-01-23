Nothing CEO’su Carl Pei, 2025’e dair 10 kehanette bulundu

Nothing CEO'su Carl Pei, 2025'le ilgili 10 tahminini paylaştı.

Pei, teknoloji ve ekonomi dünyasına yönelik dikkat çekici tahminlerde bulundu.

Yapay zekadan akıllı cihazlara, ABD ekonomisinden Bitcoin ve altına kadar farklı konularda öngörülere yer verdi.

OnePlus’ın kurucu ortakları arasında yer alan ve son yıllarda adını yeni Nothing markasıyla geniş kitlelere ulaştıran Carl Pei, 2025 yılına dair 10 dikkat çekici kehanette bulundu. Nothing CEO’sunun teknoloji ve ekonomi ile ilgili yaptığı çarpıcı öngörüler geleceğe dair önemli bir vizyon sundu.

Carl Pei’ye göre 2025 yılı pek çok yeniliğe ön ayak olurken, aynı zamanda bazı belirsizlikler de barındıracak. Pei özellikle de yapay zeka, teknolojik cihazlar ve küresel ekonomideki olası hareketliliklere mercek tuttu. İşte detaylar…

Carl Pei, 2025’ten neler bekliyor?

Nothing CEO’su Carl Pei’nin kişisel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2025 yılı ile ilgili 10 tahmine yer verildi. Başta teknoloji üzerine olan bu tahminler; yapay zeka, katlanabilir cihazlar ve kripto para gibi alanlara odaklandı.

“Yapay zeka” etiketinin artık tüketiciler arasında bıkkınlık veren bir unsur haline gelmeye başladığını vurgulayan Nothing lideri, katlanabilir telefonların ise yıllar geçmesine rağmen hala dünya çapında yeterli ilgiye ulaşamadığının altını çizerek bu olumsuz senaryonun 2025’te de devam edeceğini belirtti.

Bunun yanı sıra küresel ekonomi ile ilgili de dikkat çekici tahminlerde bulunan Pei, Amerika Birleşik Devletleri’nin Altın Çağ’a adım atacağını vurguladı. Pei’nin 2025’ten beklentilerini sıraladığı liste şu şekilde karşımıza çıktı: