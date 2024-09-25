Nintendo’nun gizemli kablosuz cihazı ortaya çıktı

Nintendo’nun yeni oyun konsolu için geri sayım başladı. Japon teknoloji devi çok yakında Switch’in halefi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir heyecanla beklenen Nintendo Switch 2 ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son raporlar ise beklentileri ters köşeye yatırarak şirketin gizemli bir kablosuz cihaz üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

Gelen son raporlara göre Nintendo yeni bir kablosuz cihaz için çalışmalarını yürütüyor. Son söylentiler şirketin yeni konsolu Switch 2 değil, farklı bir cihaza yoğunlaştığını gösteriyor. Şirket yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) onayına sunulan yeni bir kablosuz cihaz geliştirmesiyle gözleri üzerine çevirdi. Dikkat yaratan cihazın ne olduğuna dair akıllarda soru işaretleri oluştu.

Gizemli Nintendo cihazı ne işe yarayacak?

The Verge’nin haberine göre Nintendo’nun gizemli cihazı CLO-001 koduyla tanımlanıyor. Bu da cihazın yeni bir ürün serisinin parçası olabileceğine işaret ediyor. Nintendo Switch’in HAC-001 koduyla, Nintendo DS’nin ise NTR-001 koduyla tanımlandığını söylemekte yarar var.

Gelen ilk tahminlere göre söz konusu cihaz, çok yakında piyasaya çıkması beklenen Nintendo Switch 2 için üretilen bir aksesuar olabilir. Merak uyandıran cihazın mevcut konsolların tasarımından kesinlikle farklı olarak kavisli köşelere sahip kare bir şekle sahip olduğu görülüyor. Cihazla alakalı aklınızda bir fikir oluşması için aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

Nintendo tarafından yapılan açıklamalara göre cihazın içerisinde pil bulunmadığı için bir kontrolcü gibi görünmüyor. İşlem yalnızca USB-C bağlantısıyla gerçekleşiyor. Teknik özellikler arasında kablosuz bağlantı ve 24 GHz mmWave sensörü yer alıyor.

24 GHz mmWave sensörü bu noktada ilginç bir ayrıntıyı temsil ediyor. Bu sensör, genellikle bir alandaki insanların varlığını veya hareketini tespit etmek için kullanılıyor. Dolayısıyla bu da Mario Party veya Just Dance gibi etkileşimli oyunlarla potansiyel bir bağlantıyı akıllara getiriyor.

Şimdilik bu gizemli cihazla ilgili Nintendo’dan kesin bir detay paylaşılmadı. Fakat bazı tahminler, söz konusu cihazın Mario Kart Live ya da Pokemon Go gibi oyunlar için hizmet verecek bir artırılmış gerçeklik çözümü olabileceğini düşündürüyor. Bazı kaynaklar ise bunun Switch 2 için bir dock istasyonu olabileceğini vurguluyor. Cihazla alakalı yeni detayların yakında ortaya çıkması bekleniyor.