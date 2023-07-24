Ninja Turtles temalı pizza kokulu Xbox kumandası duyuruldu

Microsoft, Praamount Pictures ile önemli bir ortaklığa imza attı. İki şirket, Xbox Series X ve S konsolları için, Ağustos ayında vizyona girecek olan Teenage Mutant Ninja Turtles filminden ilham alan özel oyun kumandalarını duyurdu. Şık tasarımıyla ilgi uyandıran gamepad, genel satışa çıkmayacak. Kumandaya yalnızca sınırlı sayıda oyuncu ulaşma şansına sahip olacak.

Xbox’ın yeni oyun kumandası, Ninja Kaplumbağalar‘a özgü yeşil tonlarla ve seriye gönderme yapan bir dizi görselle karşımıza çıkıyor. Şirketin bu özel koleksiyonunda, her biri karkatelrer için benzersiz ayrıntılara sahip olan dört model yer alacak. Bu modeller Michelangelo, Raphael, Leonardo ve Donatello olarak açıklandı. Kumandaların Microsoft tarafından gerçekleştirilecek olan özel bir çekilişle sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Teenage Mutant Ninja Turtles filminden ilham alan Xbox kumandası karşımızda

Xbox’ın oyun kumandasının en dikkat çekici noktası, olağanüstü tasarımının yanı sıra özel bir pizza kokusuna sahip olması olarak belirtiliyor. Oyuncular oyun deneyimi sırasında kumandadan geleneksel New York tarzı pizza kokusuna sahip bir aroma yayıcı alacak. Bu yaratıcı fikir, Ninja Turtles serisinin ikonik unsurunu oyunculara taşıyacak.

Microsoft’un gerçekleştirdiği çekilişe katılmak için kampanyanın Twitter’daki resmi gönderisini retweet etmeniz gerekiyor. Bu sayede siz de modellerden bir tanesini evine götüren şanslı kullanıcılardan bir tanesi olabilirsiniz. Şu anda çekilişe katılmak mümkünken, kullanıcılar için verilen son tarih ise 13 Ağustos olarak açıklandı. Çekiliş kurallarını bağlantıya tıklayarak detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Şirket, yalnızca reşit olma yaşına gelmiş kullanıcıların bu çekilişe katılım sağlayabileceğini açıkladı. Öte yandan katılmak için Xbox konsolu tarafından desteklenen bir ülke veya bölgede ikamet etme zorunluluğu şart koşuldu. Türkiye’nin Xbox’ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını hatırlatmakta yarar var.

Heyecan veren sinema filmini ve çekiliş sonucunu bekleyen kullanıcılar, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shreedder’s Revenge oyununu oynayarak vakit geçirebilir. 80’ler ve 90’ların klasiklerinden esinlenerek hayata geçirilen oyun, geçen yıl çeşitli platformlar için piyasaya çıkmıştı. Şu anda ise oyunu Xbox Game Pass üzerinden herhangi bir ek ücret ödemeden oynamak mümkün.

Shredder’s Revenge’in dışında Teenage Mutant Ninja Turtles da Minecraft oyununa gelecek. Minecraft: Bedrock Edition adı verilen DLC paketi, 3 Ağustos tarihinde piyasaya çıkacak. Merakla beklenen genişletme içeriği, Minecraft Marketplace üzerinden indirilebilecek.