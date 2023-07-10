NBA 2K24 çapraz platform desteği sunacak

NBA 2K24 oyunu için geri sayım başlamış durumda. 2K Games imzası ile 8 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak olan oyun, uzun yıllardır serinin hayranları tarafından beklenen sürpriz bir özelliğe ev sahipliği yapacak. Stüdyonun açıklamasına göre PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları üzerinden oyuncular birbirleriyle rekabet edebilecek. Fakat ne yazık ki seriye gelen ilk çapraz platform desteği, PC oyunlarını etkilemeyecek. Yalnızca yeni nesil konsollar arasında bu destekten yararlanılabilecek.

NBA 2K24’ün geliştiricisi olan Visual Concepts’in Başkanı Greg Thomas, çapraz platform desteğinin getirilmesi ile ilgili olarak bunun oyun topluluğundan gelen isteklere doğrudan bir yanıt olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda duyurulan yeni oyunun, serinin tarihine damgasını vurmanın yanı sıra geleceğe baktığından ve teknolojide yenilikçi bir sıçrama getireceğinden de bahsetti.

NBA 2K24 konsollar arası oynamaya izin verecek

NBA 2K24’ün çıkış tarihi, fiyatı ve kapak yıldızı gibi detaylar belli oldu. Bununla birlikte şirket, oyunun “Crossplay”, yani çapraz platform desteğine ilişkin resmi bir tanıtım videosu yayınladı. İşte YouTube’da yayınlanan o video:

Merakla beklenen oyun üç sürüm halinde yayınlanacak. Bu sürümler Kobe Bryant Edition (Standart sürüm), Black Mamba Edition ve 25th Anniversary Edition olarak lanse edildi. Her bir sürüm, özel içerik ve değişen fiyatlarla listelenecek.

NBA 2K24 fiyatı

Standart sürüm olarak da bilinen Kobe Bryant Edition versiyonu PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında 59.99 dolar karşılığında satılacak. Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ise 69.99 dolarlık fiyat etiketi sunulacak. Black Mamba Edition sürümü 89.99 dolardan oyunculara hitap edecek. Bu seçenekte temel oyunun yanı sıra 100 bin sanal para birimi, MyTeam ve MyCareer ek içerikleri yer alacak.

NBA 2K24 25th Anniversary Edition seçeneği ise 129.99 dolar karşılığında satılacak. Bu pakette kullanıcıların temel oyunla birlikte 100 bin sanal para birimi, MyTeam, MyCareer ek içerikleri ve aynı zamanda 12 aylık NBA League Pass aboneliğine sahip olacağı belirtiliyor. Sınırlı bir şekilde satılacak olan paket, 10 Eylül tarihine kadar listelenecek. Bu tarihten sonra söz konusu pakete erişim ne yazık ki mümkün olmayacak.

NBA 2K24 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit

Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-2100 3.10 GHz/ AMD FX-4100 3.60 GHz veya daha iyisi

Intel Core i3-2100 3.10 GHz/ AMD FX-4100 3.60 GHz veya daha iyisi RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / ATI Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / ATI Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimleri: