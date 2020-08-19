Microsoft, 25 yılın ardından Internet Explorer’ın fişini çekiyor

İlk olarak 16 Ağustos 1995 tarihinde piyasaya sürülen ve bugüne kadar milyonlarca ınternet kullanıcısı tarafından kullanılan; son yıllarda ise atıl duruma geçen Internet Explorer, artık veda etmeye hazırlanıyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 17 Ağustos 2021 tarihinde Internet Explorer’a olan desteğin tamamen durdurulacağını belirtti. Bir başka deyişle, Ağustos 2021 itibariyle Internet Explorer’in son sürümü olan Internet Explorer 11 de dahil olmak üzere artık hiçbir IE sürümü için geliştirme yapılmayacak ve destek sağlanmayacak.

An itibariyle Internet Explorer desteği sağlayan Microsoft 365 uygulamaları ve servisleri de önümüzdeki yıldan itibaren bu desteği kesmiş olacak.

Özellikle son yıllarda Internet Explorer’in kullanıcılara ve geliştiricilere çıkardığı zorlukların ardından alternatif arayan şirket, 2015 yılında “Microsoft Edge” isimli yeni internet tarayıcısını kullanıma sunmuştu. Altyapısını Google tarafından Google Chrome için geliştirilen açık kaynaklı Chromium yazılımının oluşturduğu Microsoft Edge, artık şirketin üzerinde durduğu ve geliştirmeye devam ettiği tek tarayıcı olacak. Ek olarak, Chromium altyapısında olmayan Edge sürümleri de Mart 2021’de veda edecek.

Chromium altyapısı ile geliştirilen tarayıcıların Google Chrome ve Microsoft Edge ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu iki tarayıcı dışında, Opera, Brave, Vivaldi ve Avast Secure Browser gibi tarayıcılar da Chromium altyapısını kullanıyor. Bu da Google’ın tarayıcı konusundaki hakimiyetini ve başarısını bizlere gösteriyor. Ancak Microsoft Edge her ne kadar Chromium altyapısı ile geliştirilmiş olsa da, Google Chrome ve aynı altyapıyı kullanan diğer tarayıcılardan kendini ayıran birçok özelliği de bünyesinde barındırdığını söylemek gerekiyor.

Tarayıcı pazar payları (2019 – 2020)

Tarayıcı pazarının lideri olan Google Chrome ve hemen ardından gelen Safari veya Firefox gibi tarayıcıların pazar paylarına baktığımızda Microsoft’un Internet Explorer konusunda çok ısrarcı olmak istemediği daha iyi anlaşılabiliyor. Hatta yeni tarayıcısının rakiplerinden biri olan Google tarafından geliştirilen Chromium altyapısı ile geliştirilmesi de bunun bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor.