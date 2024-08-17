Manchester United ve Qualcomm ortaklığı 2029’a kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Manchester United ve küresel çip devi Qualcomm ortaklıklarını 2029 yılına kadar uzattı. Temmuz ayı başlarında Kırmızı Şeytanlar erkek ve kadın takımları için yeni sezonda formalarında Snapdragon logosunun yer alacağını kamuoyuna açıklamıştı. Yapılan son basın açıklamasında İngiliz kulübüyle Qualcomm’un ortalığının dört yıl daha genişletildiği ifade edildi.

Snapdragon logolu Manchester United formaları rekor satışa ulaştı

Anlaşmanın uzatılmasına yol açan faktörlerden bir tanesi de kulübün forma satışlarından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz haftalarda 2024/25 sezonu için forma lansmanı gerçekleştiren Manchester United, Snapdragon logosunun yer aldığı birinci, ikinci ve alternatif formalarının satışlarında rekor seviyelere ulaştı.

Qualcomm’un mobil cihazlar, akıllı saatler, kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar gibi farklı kategorilerdeki cihazlar için üretmiş olduğu işlemci serisi Snapdragon’un Manchester devine şans getirdiği düşünülüyor. İki şirket arasında uyumlu bir süreç devam ederken, bu ortaklığın 2029’a kadar devam edecek olması taraftarlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Formalardaki artırılmış gerçeklik deneyimi ilgi topladı

2024/25 sezonu formalarında taraftarlar, formanın ön kısmındaki Snapdragon logosunu tarayarak artırılmış gerçeklik (AR) deneyimine erişme şansına sahip. Snapdragon tarafından geliştirilen bu ilginç çalışma taraftarları Old Trafford stadyum sahasına götürecek ve sezon boyunca özel Manchester United içeriğine yer vermeye devam edecek.

Konuya ilişkin önemli detaylar paylaşan Manchester United CEO’su Omar Berrada, Snapdragon ile etkileyici bir uyum sağladıklarını dile getirerek yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

“Kısa sürede Snapdragon ile Manchester United’ın mükemmel bir uyum içinde olduğunu gördük. Birincil, ikincil ve üçüncü formaların rekor lansmanlarını gerçekleştirdik, üst düzey ekip üyeleri ve kulüp liderleriyle Qualcomm genel merkezine yapılan aydınlatıcı bir gezinin keyfini çıkardık ve gömleğin arkası hakları konusunda yenilikçi bir yaklaşım benimsedik. Bu bağlamda amiral gemisi ortaklığımızın genişletildiğini duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kulübün büyümeye ve saha içinde ve saha dışında kazanmaya devam etmesi için iddialı planlarımız var. Qualcomm’un bu yolculukta bize katılma konusundaki kararlılığı aramızdaki bağın gücünü ve derinliğini gösteriyor ve bunun birlikte çalıştıkça daha da gelişeceğini biliyoruz.”

Qualcomm Incorporated’ın kıdemli başkan yardımcısı ve pazarlama şefi Don McGuire yaptığı açıklamada Manchester United formalarının üzerinde logolarının yer almasının önemini vurguladı. McGuire’ın yaptığı açıklama şöyle oldu: