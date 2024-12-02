Valve, Kasım 2024'te en popüler Steam Deck oyunlarını açıkladı.

Vampire Survivors, geçen aya damgasını vuran zirvedeki isim olarak karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz Kasım ayı oyun dünyası için heyecan dolu bir ay oldu. Kış mevsimine girerken pek çok oyunsever, taşınabilir cihazlar tarafından sunulan güçlü donanım ve geniş oyun kütüphanesinden yararlandı. Valve, popüler el konsolu Steam Deck’te en çok oynanan oyunlar ile ilgili yeni bir raporla karşımıza çıktı.

Vampire Survivors, Kasım ayında Steam Deck’te en çok oynanan oyun oldu. Bu da oyunun Valve el konsolu kullanıcılarının favorilerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. İkinci sırada The Game Awards 2024’te Yılın En İyi Oyunu ödülüne aday gösterilen Balatro oyunu yer alırken, Stardew Valley ise en çok oynanan üçüncü oyun olarak karşımıza çıktı.

Bunun yanı sıra Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy ve Metaphor: Refantazio gibi oyunlar da bu ay en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor. Elden Ring haricinde listede yer alan diğer 9 oyunun tamamının 4 Kasım’a kadar Steam’de indirimli fiyatlardan satıldığını da hatırlatmakta yarar var.

Kasım ayında Steam Deck’te en çok oynanan oyunlar

Aşağıda yer alan listenin oynanan saat sayısı dikkate alınarak yapıldığını belirtelim. Windows kurulumunun yanı sıra Epic Games Store ve GOG gibi diğer platformlardan oyun kullanmanın resmi olmayan yöntemleri olduğundan dolayı yalnızca Steam üzerinden çalışan oyunların hesaba katıldığını da belirtmekte fayda var. işte Kasım 2024’te Steam Deck’te en çok oynanan oyunlar:

Vampire Survivors Balatro Stardew Valley Baldur’s Gate 3 Brotato The Binding of Isaac: Rebirth Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Metaphor: ReFantazio Elden Ring

Poncle tarafından geliştirilen, rogue-lite mekaniklerine sahip bir aksiyon oyunu olan Vampire Survivors, Steam Deck’in gözde oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Retro piksel grafik tarzıyla dikkat çeken oyun; hızlı tempoya sahip oynanış mekaniği, basit kontrolleri ve gittikçe daha karmaşık hale gelen stratejik gereksinimleriyle öne çıkıyor.

Vampire Survivors oyunu şu anda Steam platformunda 3.49 dolar (yaklaşık 121 TL) yerine yüzde 25 indirimle 2.61 dolardan (yaklaşık 90 TL) satılıyor.

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