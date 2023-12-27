Kablosuz şarj özelliği olan iPhone telefonlar 2017 yılında hayatımıza giren iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri ile birlikte başladı. Bir döneme damgasını vuran bu iki akıllı telefon modeli, arkasında yer alan bir bobin sayesinde Qi sertifikalı bir şarj cihazından gelen elektrik enerjisini destekleyerek cihazı şarj etmeye katkıda bulunmuyor. Şirketin daha sonra birçok modelinde daha yer verdiği bu teknoloji, günümüzde yeni bir telefon satın almak isteyen tüketiciler için önemli bir unsur haline geldi.

Uzun yıllardır iPhone kullanıcılarının hayatında olan kablosuz şarj özelliği, kullanıcılar için konfor ve pratik bir deneyime kapı aralıyor. Bu sayede kullanıcıların cihazlarını şarj etmeleri adına herhangi bir kabloya ihtiyaç duymamalarına imkan sağlanıyor.

Kablosuz şarj özelliği ne işe yarıyor? Avantajları neler?

iPhone’larda kablosuz şarj desteği sayesinde kullanıcılar pratik bir deneyime ulaşıyor. Özellikle de dışarı çıktığında yanında kablo taşımak istemeyen kullanıcılar, son derece basit bir şekilde cihazlarını şarj edebiliyor. Öte yandan bu teknoloji, kablolu şarja göre çok daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar el ya da vücudunun yanma riskinden uzaklaşıyor.

Kablosuz şarj özelliği olan iPhone telefonlar aynı zamanda görsel anlamda da dikkat topluyor. Telefonun arka kısmına yapıştırılarak ya da cihazın yanına yerleştirilerek kullanılan kablosuz şarj yöntemleri, kullanıcılara daha düzenli bir estetik imaj çiziyor.

Fakat elbette ki bu ürünlerin bazı dezavantajları olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Kablosuz şarj cihazları ne yazık ki tüketiciler için daha pahalı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Öte yandan kablosuz şarj, kablolu şarja göre daha yavaş bir performans sunuyor.

Kablosuz şarj özelliği olan iPhone telefonlar hangileri?

İlk olarak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri ile birlikte Apple dünyasında hayatımıza giren kablosuz şarj desteği şu anda şirketin birçok modelinde yer alıyor. Kablosuz şarj destekli iPhone’lar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

MagSafe destekli iPhone modelleri

Apple, geçtiğimiz yıllara piyasaya sunduğu iPhone 12 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte MagSafe özelliğini kullanıcılara sundu. Eylül ayında duyurulan iPhone 15 serisinde de yer alan bu özellik ise şu telefonlarda bulunuyor: