iPhone 15 için USB-C girişli EarPods üretimine başlandı

Teknoloji devi Apple bu yılın Eylül ayında gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yeni iPhone 15 akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkacak. Toplamda dört modelden oluşacak seride şirketin pek çok büyük değişiklik yapacağı öne sürülüyor. Bunlar arasında en göze çarpan iddia ise Avrupa Birliği baskıları sonucunda Apple’ın nihayet USB-C girişli bir iPhone’u piyasaya süreceğine işaret ediliyor. Bununla birlikte gelen son iddialar, şirketin yeni bir EarPods modeli için çalışmalara başladığını ileri sürüyor.

Mobil teknolojiler ile ilgili yapmış olduğu isabetli tahminleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran ShrimpApplePro’nun son iddialarına göre Apple, bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan iPhone 15 serisinden önce, USB-C girişine sahip EarPods cihazlarının seri üretimine şimdiden başladı. Bu adımla birlikte şirketin amacı, geleneksel Lightning girişini USB-C ile değiştirerek ekosistem aksesuarlarını yeni bağlantı teknolojilerine ve standartlarına güncellemek olarak görülüyor.

Apple kablolu EarPods kulaklıklarını geri getiriyor

Apple’ın iPhone 15 serisinin dört modelinde de Lightning kablo girişini USB-C girişi ile değiştirecek olması, bilindiği üzere esas itibariyle Avrupalı düzenleyici kurumların kuvvetli baskıları sonucu hayata geçecek. Yapılacak olan bu değişikliği takiben şirket, EarPods da dahil olmak üzere ekosisteminin aksesuarlarını da güncellemek zorunda kalacak.

Bu bağlamda mevcut EarPods’ların şu anda bir Lightning konnektörü ya da standart 3,5 mm jak seçenekleri ile satıldığını belirtmekte yarar var. Fakat iPhone 15 modellerinin ortaya çıkması ile desteklenen tek giriş USB-C olacak. Üretim konusunda ise firma, mobil cihazların üretiminde de önemli bir ortaklık kurduğu Foxconn ekibine güvenecek.

Bilindiği üzere Apple, 2016 yılında kablosuz AirPods cihazlarını piyasaya sürdü ve kulaklıkları iPhone kutularından çıkarmaya başladı. Bu dönemden itibaren EarPods’lar ne yazık ki eski popülerliğini büyük bir süratle kaybetti. Ancak yine de cihaz, tüketiciler için uygun bir seçenek olarak görülüyor. USB-C girişine sahip olan EarPods’un ise herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan direkt bir şekilde yeni iPhone modellerinin portuna bağlanabileceği belirtildi.

Yeni EarPods modeli şarj ya da eşleştirme gibi unsurları ortadan kaldırarak, doğrudan tak-çalıştır biçiminde kablolu dinleme deneyimi sağlaması nedeniyle büyük bir merakla beklenmeye başlandı. Öte yandan beklenen cihazın ses işlevlerini yönetmek için entegre bir uzaktan kumanda ile donatıldığı ve bu sayede kullanıcılara daha basit ve sezgisel bir kullanım imkanı sağlanacağı ifade ediliyor.