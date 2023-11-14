İnternet fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan için gözaltı kararı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler gözaltına alındı. Uzun yıllardır internet dünyasından isimlerinden sıkça söz ettiren bu ikili, son dönemlerde OnlyFans platformunda içerik üretiyordu. Fakat yaşanan gözaltı kararıyla birlikte hayranları oldukça şaşırdı. Gerçekleştirilen operasyonun, ilk olarak 2020 yılında başlayan bir dolandırıcılık soruşturmasına uzandığı ortaya çıktı.

Zincirleme bir şekilde devam eden soruşturmada şüpheliler yaklaşık üç yıldır takip edilirken, Onur A.’nın liderlik ettiği öne sürülen şebekeye Mayıs ayında bir operasyon düzenlenmiş ve Onur A.’nın da içinde yer aldığı toplamda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yapılan operasyonda ise 5 kişinin tutuklandığı belirtildi. Candan Kardeşler’in yaklaşık 6 ay önce tutuklanan Onur A. ile bağlantılı olduğu da öne sürüldü.

Nihal Candan ve Bahar Candan’a dolandırıcılık iddiası

Onur A.’nın liderlik ettiği dolandırıcılık çetesinin Candan Kardeşler ile bağlantılı bir şekilde çalıştığı iddia ediliyor. Nihal ve Bahar Candan’ın, kara para aklama suçuyla yargı karşısına çıkacağı vurgulanıyor. Sabahın erken saatlerinde ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek adını alan Nihal Candan ile birlikte Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam yakalandı. Candan Kardeşler’e İstanbul’daki evlerinde ulaşılırken, Sağlam ise Kars’ta gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Hastanede sağlık kontrolleri gerçekleştirilen şüpheli isimler şu anda sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde devam ediliyor. Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde oluyor:

“Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor” içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir . Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır.”

Bahar Candan ve Nihal Candan ikilisi ile ilgili olarak 26 Eylül 2023 tarihinde başlayan inceleme sürecinde, bir moda programı ile ünlenen ikilinin bir suç örgütünün gizli kasası olduğu öne sürülüyor. Şu anda emniyet güçleri, Candan Kardeşler ile ilgili 30 milyon TL değerinde bir kayıp paradan bahsederken, ünlü kardeşlerin suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yargılanacağı belirtildi. Şüphelilerin 2020 yılından bu yana 79 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.