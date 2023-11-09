Infinix Smart 8, iPhone 15’in Dinamik Ada tasarımıyla piyasaya çıktı

Infinix bugün Nijerya pazarında yeni giriş seviyesi akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Samsung Galaxy A04s ve Nokia G22 gibi uygun fiyatlı telefonlar karşısında rekabet etmesi beklenen Infinix Smart 8, markanın çatı şirketi olan Transsion tarafından üretilen TECNO Pop 8’in yeniden markalanmış bir versiyonu olarak lanse edildi.

Uygun fiyatlı yeni akıllı telefon, şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ön tarafta cihaz, selfie kamerasını daha işlevsel bir görünüme ulaştırıyor ve ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde karşımıza çıkan, sonrasında iPhone 15 ailesinin tamamında da gördüğümüz Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımını benimsiyor. Arka kısımda ise büyük ve iddialı bir görünüme sahip kamera lenslerine yer veriliyor.

Infinix Smart 8 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,6 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T606

RAM kapasitesi: 3 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama + m icroSD kart desteği

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens ve VGA sensörlü yardımcı lens

Bağlantı destekleri: 4G bağlantısı, USB-C, P2 girişi ve yanda parmak izi okuyucusu

Batarya kapasitesi: 10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS 13 kullanıcı arayüzü

Infinix’in yeni akıllı telefonu, IPS LCD teknolojisine sahip 6,6 inçlik büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlük kalitesi vaat eden telefonda 90 Hz yenileme hızı yer alıyor. Ön kısımda Apple’ın Dinamik Ada tasarımına benzer bir tasarım dikkat çekiyor. Burada 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Arka kısımda ise TECNO Pop 8 ile aynı tasarıma sahip bir üçlü kamera seti bulunuyor. 13 MP ana kamera ve VGA sensörlü bir yardımcı lens taşınıyor.

1,6 GHz’e kadar çalışan 8 çekirdekli CPU ve Mali-G57 GPU’ya sahip Unisoc T606 platformu tarafından desteklenen Infinix Smart 8, 3 GB RAM ve microSD kart desteğine sahip 64 GB dahili depolama alanıyla geliyor. 10 watt hızlı şarj desteğinden güç alan cihazda 5.000 mAh geniş pil kapasitesi sunuluyor. Mono hoparlör, DTS teknolojisine sahip yüzde 200 ses seviyesi, yan tarafta parmak izi okuyucu ve Android 13 tabanlı XOS 13 kullanıcı arayüzü yer alıyor.

Infinix Smart 8 fiyatı

İlk olarak Nijerya pazarında satışa çıkacak olan Infinix Smart 8’in fiyatı belli oldu. Siyah, beyaz, yeşil ve altın renk seçenekleri ile gelen telefon 81 bin 999 Nijerya Nairası karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 2 bin 900 TL‘ye tekabül ediyor.