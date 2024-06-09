Huawei uygun fiyatlı tablet modelini tanıttı! MatePad SE 11 piyasaya çıktı

Uygun fiyatlı tablet modeli arayanlar için Huawei’den ilgi çekici yeni bir seçenek geldi. Şirketin yeni tableti Huawei MatePad SE 11 global olarak resmen duyuruldu. Giriş seviyesi tabletin, şirketin 2022 yılında piyasaya sunduğu modelin güncellenmiş bir versiyonu olduğu ifade edildi.

Yeni Huawei tableti şık tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunuyor. Son derece minimal ve zarif bir görünüme ev sahipliği yapan cihaz, selefine göre daha büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra tabletin pil ömrü konusunda da selefini geride bıraktığı vurgulanıyor. İşte Huawei MatePad SE 11’in özellikleri ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Huawei MatePad SE 11 özellikleri

Boyutlar: 252.3 x 163.8 x 6.9 mm

252.3 x 163.8 x 6.9 mm Ağırlık: 475 g

475 g Ekran: 11 inç IPS LCD ekran, 1920×1200 piksel çözünürlük kalitesi, 400 nit tepe parlaklık

11 inç IPS LCD ekran, 1920×1200 piksel çözünürlük kalitesi, 400 nit tepe parlaklık RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB depolama

64 GB ve 128 GB depolama Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Ön kamera: 5 MP selfie kamerası

5 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 22,5 watt hızlı şarj destekli 7.700 mAh pil

22,5 watt hızlı şarj destekli 7.700 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 2.0

HarmonyOS 2.0 Renk seçenekleri: Kristal Mavi ve Nebula Grisi

Huawei’nin yeni tableti 11 inçlik büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. IPS LCD panele sahip ekranın Full HD+ çözünürlük kalitesi desteğiyle geldiği ifade ediliyor. 16:10 en boy oranına sahip olan tablet, yüzde 85’lik bir ekran alanı sunuyor. 400 nit tepe parlaklık desteği yer alıyor.

252,3 x 163,8 x 6,9 mm ölçülerinde olan Huawei MatePad SE 11 modeli 475 gram ağırlığa sahip. Cihazın işlemcisi şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor. Fakat kullanıcı dostu bir yapıya sahip olan tabletin Kirin 710A ya da Snapragon 680 yonga setinden güç alabileceği tahmin ediliyor.

Yeni Huawei tableti 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi seçeneklerine ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber tablette 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı opsiyonu sunuluyor. Tablet kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 2.0 yazılımıyla çalışmaya başlıyor.

22,5 watt hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkan Huawei MatePad SE 11 modelinde 7.700 mAh’lik devasa pil kapasitesi taşınıyor. Okuma odaklı özel bir e-kitap moduna ev sahipliğinde bulunan cihaz, Huawei M-Pen Lite kalem desteğiyle geliyor. Ürünün ön kısmında 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunurken, arkada ise 8 MP’lik ana kamera sağlanıyor.

Huawei MatePad SE 11’in fiyatı ne kadar?

Huawei’nin giriş seviyesi tablet modeli uygun bir fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye başlayacak. Ancak şimdilik şirket, cihazın resmi fiyatını paylaşmadı. İlerleyen günlerde markadan bu konuda yeni bir açıklama gelmesi bekleniyor.